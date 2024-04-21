Що з нашою країною не так, – заплакана дружина Віктора Павліка відповіла на хейт її сина

Український артист Віктор Павлік та його дружина блогерка Катерина Репяхова мають 2-річного сина Михайла. Втім, хлопчику діагностували "відкат у розвитку", лікуванням якого активно займається жінка. Однак, хейтери вирішили дорікнути цим фактом Катерині, на що вона вже відреагувала.

Зіркова матуся поставила на місце "диванних критиків" її сина. До того ж вона детально розповіла про лікування своєї дитини.

До слова Дружина Віктора Павліка зізналася, чи готовий 58-річний артист до другої дитини

Катерина Репяхова відповіла хейтерам свого сина

Бізнесвумен втомилася терпіти хейт і вирішила відповісти на всі негативні коментарі. Жінка показала недоречні висловлювання користувачів про розвиток її сина та відверто прокоментувала їх.

Розумників викликали? Мій хлопчик ще всім покаже. Через таких людей у нашому суспільстві не нормотипові діти вважаються чимось постидним і це велика біда,

– відповіла Репяхова.



Дружина Павліка відповіла хейтерам / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Катерина активно займається лікуванням хлопчика. Так, син Павліка займається нейрокорекцією, плаванням, відвідує дитячий садок і розвивальні заняття.

Я пишаюся бути мамою не нормотипової дитини. Мій син обрав мене, бо знав, що його буду любити таким, яким він є. Я пройду з ним цей важкий шлях. Я триматиму його за руку стільки, скільки йому це буде потрібно. Що з нашою країною не так?

– поділилася інфлюенсерка.



Репяхова про хейт сина / Скриншот з інстаграм-сторіс бізнесвумен



Заплакана Катерина Репяхова / Скриншот з інстаграм-сторіс блогерки

Що відомо про сина Репяхової і Павліка