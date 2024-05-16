Маю бути сильною, – заплакана дружина Віктора Павліка зізналася, що родина переживає лихі часи

Дружина співака Віктора Павліка, бізнесвумен і блогерка Катерина Репяхова повідомила, що її родина переживає складні часи. Так, жінка збентежила своїх шанувальників.

Нещодавно блогерка повідомила про діагноз свого сина Михайла – диспраксія. Через це у хлопчика, ймовірно, є складнощі з контролем рухів свого тіла. Втім, зіркова матуся займається вирішенням цієї проблеми. Однак, з блогеркою знову сталося щось серйозне.

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Чому Репяхова вийшла заплакана до фанатів

Бізнесвумен у своїх соцмережах опублікувала відео, на якому постала з заплаканими очима. Вона зазначила, що її родина переживає складні часи. Втім, дружина Павліка не розповіла, що насправді сталося.

Не можу вам передати, які складні часи проживає наша сім'я. Але і залишається щось позитивне в цьому житті,

– поділилася Репяхова.



Дружина Павліка зізналася про складний час у родині / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Катерина пообіцяла поділитися усім згодом. Також вона підкреслила, що "має бути сильною", попри усі негаразди.



Заплакана Катерина Репяхова / Скриншот з інстаграм-сторіс

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