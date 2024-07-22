Дружина Мірошниченка розповіла про мрію названої доньки: зворушливе відео
22 липня 2024, 17:58Читать новость на русском
Джерело:Інна Мірошниченко
Дружина Тімура Мірошниченка оприлюднила зворушливий ролик з названою донькою. Вона поділилась діалогом з дівчинкою про її мрії.
Юристка Інна Мірошниченко показала відео, як сидить з названою донькою Ангеліною біля дому. Вони обіймалися на тлі Дніпра.
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Дружина шоумена переказала розмову з Ангеліною. Інна пояснила дівчинці, що означає мріяти, і запитала про її мрії.
"Я мріяла про тебе, Тімура, братів і сестру", – відповіла дівчинка.
Інна Мірошниченко з донькою: відео
Зворушливий ролик розчулив шанувальників Інни Мірошниченко. Вони поділилися емоціями в коментарях:
- "Я що, заходжу в інстаграм плакати?"
- "Інно, не знаю, чому я така щаслива за Ангеліну, за вас, що ви є такі неймовірні люди на цій планеті!";
- "Між вами відчувається неймовірний зв'язок. Ця дівчинка буде неймовірно щасливою";
- "До сліз. Ви прекрасна родина! Приклад для наслідування для багатьох!";
- "Ваша сім'я не врятувала цілий світ, та врятувала світи двох чудових дітей. Ви – приклад для кожного. Дякую вам".