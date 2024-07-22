Юристка Інна Мірошниченко показала відео, як сидить з названою донькою Ангеліною біля дому. Вони обіймалися на тлі Дніпра.

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Дружина шоумена переказала розмову з Ангеліною. Інна пояснила дівчинці, що означає мріяти, і запитала про її мрії.

"Я мріяла про тебе, Тімура, братів і сестру", – відповіла дівчинка.

Інна Мірошниченко з донькою: відео

Зворушливий ролик розчулив шанувальників Інни Мірошниченко. Вони поділилися емоціями в коментарях: