Показав архівні фото: Анатолій Анатоліч чуттєво привітав дружину з днем народження

3 липня, дружина шоумена Анатолія Анатоліча, піарниця Юла святкує день народження. З нагоди радісної події, ведучий присвятив чуттєві рядки коханій.

Він зізнався, що дружина сильно змінила його життя. Чоловік побачив світ, став батьком і почав мріяти завдяки Юлі.

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Анатолій зазначив, що був зовсім іншою людиною до зустрічі з коханою. Однак, все змінилося, коли він побачив її на мосту. Далі були побачення, на першому з яких вона замовила борщ. Тоді Анатоліч зрозумів, що життя стане цікавим.

Все, що потім сталося зі мною, пов'язано з тобою. Я несподівано почав заробляти. Став телеведучим, а потім блогером, і всі ці переломні моменти пов'язані з такою підтримкою. Я побачив океан, бо ти хотіла його побачити. Ти дуже круто можеш вказувати на горизонти, які я без тебе до цього не помічав,

– розповів шоумен.

Ведучий бачить дружину у своїх дітях. За словами чоловіка, це ніколи не зміниться.

У підсумку виходить, що ти змінила мене. І продовжуєш дивовижним чином впливати на мене й зараз. За багато років після тієї зустрічі на місточку,

– поділився Анатоліч.

Нагадаємо, що подружжя нещодавно опинилося в епіцентрі вибуху ракети під Києвом. Уламки снаряда впали в 100 метрах від знаменитостей. Згодом Анатолій розповів, що з сім'єю все добре.