Водночас в епіцентрі вибуху був і лідер гурту ТНМК Фагот. За його словами, вибух був дуже гучним.
Цікаво В Оболонському районі Києва впали уламки ракети: пошкоджена багатоповерхівка
Зіркове подружжя перебувало разом з сином у Київській області. Аж раптом після оголошення повітряної тривоги ППО збила російську ракету, уламки якої впали в 100 метрах від знаменитостей. Це неабияк налякало пару, про що повідомили своїх шанувальників Анатоліч і Юла.
Росіяни не перестають вбивати мирних людей. Звичайний вихідний. Застосовано 2 ракети Р-500 ("Іскандер"). Уламки впали прямо біля нас. Ніл завмер. Ми впали на асфальт. Шок. Ноги тремтять. Чоловіка рятують на наших очах. Не ігноруйте тривоги,
– зазначила піарниця.
Водночас Анатолій розповів, що з сім'єю нічого не сталося. Після побаченого вони одразу поїхали додому та намагалися оговтатися від останніх подій.
Щойно буквально в 100 метрах від нас впали уламки. Біля нас поранило людину. Складно говорити про це. Там намагаються реанімувати людину. Швидка, поліція. Це дуже страшно,
– зізнався шоумен.
Анатолій Анатоліч про ракетний удар / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про удар по Києву 30 червня
- Ввечері, окупанти здійснили ракетну атаку на столицю. Системі ППО вдалося успішно знищити всі цілі, тому росіяни не влучили в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.
- Втім, уламки впали на багатоповерховий будинок в Оболонському районі Києва. Через це було пошкоджено 3 приватні будинки, складське приміщення, адміністративні будівлі та 16 транспортних засобів.
- Внаслідок влучення уламків у будинок постраждало 5 жінок з гострою реакцією на стрес. Одну з них госпіталізували.