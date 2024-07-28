Вже 7 років, – Сергій Притула з дружиною зворушливо привітали доньку з днем народження

Сергій Притула має сина-підлітка та двох молодших дочок. Днями одна з дівчаток – Соломія – святкувала свій день народження. Їй виповнилося сім років.

Зірковий батько тепло привітав іменинницю. Катерина Сопельник, дружина Сергія та мати дівчинки, також долучилася до привітань.

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Насамперед Притула поділився, що день народження його доньки Соломії відбулося 27 липня, проте "зранку вона прокинулась тільки від поцілунків мами, бо тато поїхав в Умань попрощатися з другом Олександром Цебрієм, якого вбила Росія". Він розповів, що напередодні свята вони з доньками завітали на Аскольдову могилу.

Мені важливо, щоб мої діти знали та усвідомлювали, завдяки кому у них є дитинство. Завдяки кому вони живі… Я хочу, щоб всі наші діти виросли з усвідомленням кількох простих речей: Росія – це гній, а її народ – це вбивці. Людині у формі потрібно завжди подякувати за службу і за захист,

– зазначив Притула.

Він також додав миле привітання для донечки.

Принагідно дякую своїм дітям за те, що своїми обіймами витягують мене з дикого психологічного провалля. My little health officers. З Днем тебе, Солюся! Рости здоровою і вдячною,

– підкреслив зірковий татусь.

Також Сергій показав миле відео з Соломією та Стефанією в машині.

Дружина Сергія Притули також виставила допис-привітання для донечки. З нагоди дня народження Соломії вона поділилася рідкісним кадром дівчинки, де та позувала у красивій рожевій сукні з блискітками, з сумкою, квітами та вінком на голові. До того ж Катерина виставила світлину, де є Сергій, Стефанія, Соломія та вона, ймовірно, тоді сім'я святкувала 7-річчя Соломійки, і також показала фотографію, де зображені лише дві її донечки.

Соломіє, любов моя! Вже 7 років. Не можу в це повірити. Вітаю, моя донечко, ти наша з татом нагорода! Пишаюсь тобою кожен день, ніжна моя квіточка. Будь нам здорова! Любимо,

– написала жінка під фото.

Нагадаємо, Сергій Притула є батьком трьох дітей. Його первісток – син Дмитро, народжений у 2008 році від першого шлюбу з Юлією Андрійчук. Зараз хлопцю 14 років. У другому шлюбі з Катериною Сопельник у Притули народилися дві доньки: старша Соломія, яка з'явилася на світ у 2017 році, та молодша Стефанія, якій в травні виповнилося 3 роки.