Show 24 розповість детальніше про хіти останнього тижня. Готуйтеся поринути у музичний світ TAYANNA, O.Torvald, Монатік та інших артистів.

Не пропустіть Вірусний тренд у TikTok: пісня Шакіри 2005 року знову підкорює світ

Anna Wings

Співачка презентувала пісню "Сильні Люди", яка розповідає про можливість кожної людини подолати перешкоди та стати володарями своєї землі. Артистка хоче, щоб трек надихнув українців, які стикаються з життєвими випробуваннями, на нові звершення. Цією композицією виконавиця дякує усім, хто обороняє та рятує країну.

Anna Wings – "Сильні люди": дивіться відео онлайн

TAYANNA та Serge Proshe

Артистка разом з діджеєм запрем'єрила енергійний трек Ecstatic. Композиція висвітлює внутрішні конфлікти й переживання після завершеної історії кохання. Пісня є символом віри в майбутнє та примирення з минулим. Водночас співачка закликає слухачів відкрити свої серця новим емоціям.

TAYANNA та Serge Proshe – Ecstatic: дивіться відео онлайн

BALSAM & Francuz

Пісня "Катарсис" розповідає про героїв, які продовжують захищати свою землю, попри зраду та підступність ворогів. Композиція розкриває жорстоку реальність війни, коли хтось вмирає за свою країну, а хтось – живе у відносному спокої. Трек наголошує на важливості боротьби, підкреслюючи сміливість і силу тих, хто бореться у лихі часи.

BALSAM & Francuz – "Катарсис": дивіться відео онлайн

ROIKO

Учасниця "Голосу країни-13" презентувала трек "Станції", який висвітлює самотність людей, розділених відстанню та реаліями життя. Пісня, сповнена різноманітних символів, нагадує про важливість зберігати зв'язок і підтримувати рідних, навіть перебуваючи далеко один від одного.

ROIKO – "Станції": дивіться відео онлайн

KALUSH & Balsam

Трек "Грай, музикант" висвітлює тему пошуку підтримки та сили у важкі часи. Композиція розповідає про самотність і важливість щирих стосунків, в яких думки про кохану людину змушують усі інші проблеми здаватись незначними. Пісня доводить, що музика може стати джерелом натхнення та підтримки.

KALUSH & Balsam – "Грай, музикант": дивіться відео онлайн

O.Torvald

Соліст гурту Євген Галич написав пісню "Я хворий" під час лікування від клінічної депресії, посттравматичного синдрому і тривожного розладу. Композиція розкриває всі переживання музиканта в цей складний для нього період. За словами лідера колективу, трек розповідає про бажання вилікуватись.

O.Torvald – "Я хворий": дивіться відео онлайн

Монатік

Артист презентував композицію "Не мине", що увійде в альбом "Вічно танцююча людина", реліз якого заплановано на цьогорічну осінь. Співак створив відеороботу, яка об'єднує танці, музику, живопис і діджитал-арт. Кліп знятий у київській галереї "М17" та показує різні форми мистецтва разом з особистими переживаннями виконавця.

Монатік – "Не мине": дивіться відео онлайн

M1SHKA

Артист запрем'єрив пісню "Відчуваю", в якій продовжує бути чесним зі своєю аудиторією. Композиція розповідає про глибину почуттів, які в нього були у кульмінаційних моментах життя. Цікаво, що гітарні партії в треці виконав сам артист, попри те, що ніколи не тримав інструмент у руках.

M1SHKA – "Відчуваю": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер

Співачка випустила пісню "Зі смаком вишні", у якій остаточно вийшла з образу "слухняної дівчинки" та прийняла себе справжньою. Її трек розповідає про внутрішні метаморфози та бажання перестати боятися своїх почуттів. Композиція, сповнена свободи й сміливості, закликає слухачів бути чесними перед собою. Анна наголошує, що кожен має право на помилку і пошук власного шляху.

Анна Трінчер – "Зі смаком вишні": дивіться відео онлайн

Артисти продовжують працювати на благо музичної індустрії. Тому продовжуйте підтримувати та слухати українське.