У своєму інстаграмі дівчина поширила кілька фото, де вона зробила красивий макіяж і укладку. На одній зі світлин Маша показала хлопця, який може бути її ймовірним бойфрендом.

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Донька Полякової натякнула на нове кохання

На фото помітно, що дівчина одягнула стильний костюм молочного відтінку. До нього входив короткий жакет та спідниця, на яких пришиті золоті ґудзики. Для такого образу Маша обрала чорні ботфорти. Тоді як хлопець, з яким дівчина позує на фото, був одягнений у білу сорочку та темно-сині штани зі шкіряним поясом. Також Маша зробила цікавий підпис до фото.

Як вам наша пара?

– лаконічно запитала вона.



Маша Полякова показала загадкового красунчика / Скриншот з інстаграму дівчини

Утім, деталей свого особистого життя донька Полякової вирішила не розкривати. Відомо, що до цього дівчина протягом року мала стосунки з хлопцем у Лондоні. Однак, вони закінчилися через те, що бойфренд намагався стати популярним, використовуючи ім'я дівчини.

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