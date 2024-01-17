Дружина колишнього очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка поділилася з шанувальниками сімейними фото. Єлизавета Юрушева опублікувала ці рідкісні кадри на своїй сторінці.

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Єлизавета Юрушева показала сина

У сімейній фотосесії взяли участь усі троє дітей бізнесвумен - старший 16-річний син Даніель, 8-річна Наталія та однорічна Ганна.


Єлизавета Юрушева з сином / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

Зйомка проходила на різних локаціях: це і вулиці Мілану, і красива студія.


Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

Шанувальники засипали зіркову родину вподобаннями та компліментами.

  • "Щастя в простих речах";
  • "Ти як Леді Ді, завжди з дітьми! Красива! Неймовірно";
  • "Такі красиві Ви й дітки! Ви з сином як брат і сестра";
  • "Який у вас син гарний. Усі дітки гарні".

Діти Єлизавети Юрушевої

  • Єлизавета Юрушева вперше вийшла заміж у 2005 році (тоді їй було 18 років). Її обранцем став громадянин Австрії Давид Конігсхофер. Через два роки у подружжя з'явився син Даніель. Згодом вони розлучилися.
  • У 2016 році стало відомо про роман Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої. Вже через рік вони зіграли весілля. Зворушлива церемонія пройшла у Грузії. Пара виховує 8-річну доньку Наталію та Ганну, яка народилась вже під час повномасштабної війни.