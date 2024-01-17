Дружина колишнього очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка поділилася з шанувальниками сімейними фото. Єлизавета Юрушева опублікувала ці рідкісні кадри на своїй сторінці.

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Єлизавета Юрушева показала сина

У сімейній фотосесії взяли участь усі троє дітей бізнесвумен - старший 16-річний син Даніель, 8-річна Наталія та однорічна Ганна.



Єлизавета Юрушева з сином / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

Зйомка проходила на різних локаціях: це і вулиці Мілану, і красива студія.



Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої

Шанувальники засипали зіркову родину вподобаннями та компліментами.

"Щастя в простих речах";

"Ти як Леді Ді, завжди з дітьми! Красива! Неймовірно";

"Такі красиві Ви й дітки! Ви з сином як брат і сестра";

"Який у вас син гарний. Усі дітки гарні".

Діти Єлизавети Юрушевої