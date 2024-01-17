Дружина колишнього очільника Черкаської ОДА Олександра Скічка поділилася з шанувальниками сімейними фото. Єлизавета Юрушева опублікувала ці рідкісні кадри на своїй сторінці.
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Єлизавета Юрушева показала сина
У сімейній фотосесії взяли участь усі троє дітей бізнесвумен - старший 16-річний син Даніель, 8-річна Наталія та однорічна Ганна.
Єлизавета Юрушева з сином / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої
Зйомка проходила на різних локаціях: це і вулиці Мілану, і красива студія.
Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото з інстаграму Єлизавети Юрушевої
Шанувальники засипали зіркову родину вподобаннями та компліментами.
- "Щастя в простих речах";
- "Ти як Леді Ді, завжди з дітьми! Красива! Неймовірно";
- "Такі красиві Ви й дітки! Ви з сином як брат і сестра";
- "Який у вас син гарний. Усі дітки гарні".
Діти Єлизавети Юрушевої
- Єлизавета Юрушева вперше вийшла заміж у 2005 році (тоді їй було 18 років). Її обранцем став громадянин Австрії Давид Конігсхофер. Через два роки у подружжя з'явився син Даніель. Згодом вони розлучилися.
- У 2016 році стало відомо про роман Олександра Скічка та Єлизавети Юрушевої. Вже через рік вони зіграли весілля. Зворушлива церемонія пройшла у Грузії. Пара виховує 8-річну доньку Наталію та Ганну, яка народилась вже під час повномасштабної війни.