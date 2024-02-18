Все через те, що Марії не дуже імпонувала спеціальність, яку вона обрала, та формат викладання. На щастя, зараз дівчина займається тим, що їй подобається і цілком щаслива.

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Донька Олени Кравець кинула університет

Марія розповіла, що навчалася на спеціальності "Реклама та зв'язки з громадськістю" (PR). Втім, через рік вирішила відрахуватися. Річ у тім, що спершу її навчання зосередилось на журналістиці й лише на третьому-четвертому курсі студенти мали перейти до вивчення PR. Втім, доньці Олени Кравець це не подобалось.

Нам сказали, що три роки буде просто журналістика, а потім десь з третього-четвертого курсу почнеться піар. Тоді я напружилася. Але подумала, що у мене з'являться нові друзі. Я вступила 2020 року. Ковід. І я провчилася весь перший курс в Zoom,

– зазначила Марія.

Так дівчина зрозуміла, що рішення вступити в університет було імпульсивним, тож вона "пішла в пошуки". Марія придбала різні навчальні курси з PR та SMM, але згодом виявила, що вони їй не підходять. Тепер дівчина займається організаторською діяльністю і їй це подобається.

"Зараз я займаюся організацією цього подкасту і я роблю благодійні танцювальні івенти зі своєю командою. Мені дуже подобається контролювати якісь процеси й розуміти, що від мого рішення щось залежить. Це від тата продюсерська жилка", – додала донька Олени Кравець.

Подкаст "Вдома поговримо": дивіться відео онлайн

Олена та Марія Кравець створили спільний проєкт

Мама з донькою запустили новий подкаст "Вдома поговоримо". Під час розмов Олена та Марія підіймають теми, яких зазвичай уникають батьки та діти. Крім того, вони детально розповідають про власні стосунки між матір'ю та донькою.

"Все почалося з наших з Марією розмов на кухні. Довгих, глибоких, іноді суперечливих, ну, ви знаєте… Вирішили, що варто спробувати зняти подкаст на вічну тему "батьків та дітей", бо тема не розкрита. Вийшло дуже по-родинному, відверто, чесно. Згадували, сміялися, дивувалися", – говорила Олена Кравець.