Серед них чимало треків з репертуару "ВІА Гри". Зауважимо, що виконавиця залишила за собою можливість співати композиції, написані її колишнім чоловіком, Костянтином Меладзе.

До теми З совістю я чиста, – Віра Брєжнєва відповіла на критику щодо років життя і роботи в Росії

Віра Брежнєва виступила в Казахстані

Відомо, що через затримку рейсу концерт співачки в Астані відбувся з запізненням. Виступ розпочався о 21:00. На сцені виконавиця заспівала популярні російські пісні часів своєї співпраці з гуртом "ВІА Гра". Так, вона наживо виконала такі хіти, як "Притяжения больше нет" та "Попытка №5", а також інші російськомовні треки. Зокрема, "Розовый дым", "Реальная жизнь", "Близкие люди" та "Лепестки слёз".



Віра Брежнєва виступила в Казахстані / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, про концерти співачки стало відомо ще два тижні тому. Так, до 21 лютого у Брежнєвої було заплановано ще три виступи. Втім, один з них, який мав відбутися в Киргизстані, скасували з технічних причин.

Позиція Віри Брежнєвої щодо війни в Україні

До повномасштабного вторгнення артистка активно будувала кар'єру в Росії й дистанціювалася від свого українського коріння, заявляючи, що не вважає себе українською співачкою через відсутність пісень українською мовою.

Однак у світлі широкомасштабної війни вона висловилась проти російського вторгнення та навіть стала волонтером у центрі гуманітарної допомоги в Італії.

"Усі до одного українці благають російських солдатів – не приходьте. Не вбивайте. Немає у цієї війни сенсу. Немає їй виправдання", – наголошувала артистка.

Відомо, що Віра Брежнєва змінила своє псевдо й тепер виступає під сценічним ім'ям VERA.

Крім того, вона випускає українські пісні. Наразі є сім треків.

Цікаво, нещодавно співачка заявила, що їй не соромно через те, що вона тривалий час жила в Росії й будувала там кар'єру.

"Для мене найважливіше, що у скрутний час я зі своєю країною серцем і душею. Для мене це має значення. Я зробила і роблю що можу. Тільки з собою мені прокидатися кожного ранку і дивитися собі в очі в дзеркалі. Зі своєю совістю я чиста", – сказала Брежнєва.