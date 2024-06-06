Донька "мами" Вєрки Сердючки вперше показала чоловіка: романтичне весільне фото
6 червня 2024, 14:41Читать новость на русском
Джерело:Яна Макогон
Донька "мами" Вєрки Сердючки поділилася новим фото з весілля. Так вона вперше показала свого чоловіка.
Донька Інни Білоконь минулого року вийшла заміж. Спершу вона не хотіла показувати нареченого на весільних фото.
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Та днями Яна Макогон опублікувала нове фото з весілля з коханим. Це чорно-білий знімок, на якому наречені крокують подіумом, поки їх засипають конфеті.
Донька "мами" Вєрки Сердючки тримала в руках букет нареченої, а її чоловік йшов поруч, трохи опустивши голову.
Яна Макогон з чоловіком / Фото з інстаграму Яни Макогон
Яна не стала підписувати фото, а лише додала емоджі у вигляді знаку нескінченності.
Особисте життя доньки "мами" Вєрки Сердючки
- Інна Білоконь розповіла про заміжжя доньки першою. Вона не ділилася подробицями, а лише показала кілька фото. Згодом стало відомо, що Яна Макогон вийшла заміж 8 листопада. У неї була красива сукня зі шлейфом з мереживом і довгою фатою.
- Вже у березні 2024 донька Інни Білоконь показала фото з округлим животиком, повідомивши про вагітність. Через кілька тижнів Яна Макогон вперше стала мамою, а Інна Білоконь – бабусею. Команда Вєрки Сердючки привітала артистку з народженням онучки. Тож відомо, що Яна народила дівчинку.