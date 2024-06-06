У білій сукні та з букетом: донька Ірини Горової натякнула на весілля

Доросла донька продюсерки Ірини Горової, ймовірно, відсвяткувала весілля. На такі думки шанувальників наштовхнуло нове відео дівчини, яке вона опублікувала в мережі.

Зауважимо, раніше продюсерка вже розкривала деякі подробиці про особисте життя 26-річної Наталії. Тоді вона якраз говорила, що дівчина заміжня.

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Тепер Наталія поширила чорно-білий ролик, де постала в білій сукні, тримаючи в руках святковий букет, схожий на традиційний весільний. Однак вона не стала конкретизувати деталі та залишила загадковий підпис до відео лише з двома символами: білим сердечком та англійським словом "the day", що перекладається як "день".

Милі коментарі під цим роликом залишили Ірина Монатік, Надя Дорофєєва, Потап та інші, а Ірина Горова привітала Наталію: "Сонечко! Вітаю, люба моя".



Українські зірки привітали Наталію Горову / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про доньку Ірини Горової