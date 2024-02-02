Відомо, що "Скрябін" помер, коли його єдиній доньці було лише 17 років. Наразі дівчина вийшла заміж і працює дерматологом.
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Донька Кузьми показала рідкісне фото з татом
Дівчина поширила світлину, де видно, як вона ще зовсім маленька збирається з батьком на прогулянку. На світлині можна побачити, що увага дівчинки прикута до куртки, яку тато тримає в руках. Водночас сам Андрій щиро усміхається також не зводячи погляду з курточки донечки. Під фото Марія-Барбара залишила емодзі у вигляді розбитого серця, яке очевидно описує її емоції.
Донька Кузьми показала фото з татом / Скриншот з інстаграм-сторіс
Андрій Кузьменко загинув у ДТП
- Трагічна автокатастрофа забрала життя українського співака поблизу села Лозуватка Дніпропетровської області 2 лютого 2015 року. Саме в цей день виконавець повертався зі свого концерту в Кривому Розі, а 1 лютого випустив останній кліп на трек "Дельфін".
- Артист керував позашляховиком Toyota Sequoia, коли з зустрічного боку дороги наблизився молоковоз, що призвело до зіткнення на повороті. Удар припав на лівий бік автомобіля Кузьменка, в результаті чого співак отримав важку черепно-мозкову травму. На жаль, артист помер на місці аварії.
- Разом зі співаком в машині перебувала менеджер гурту Ольга Любченко, яка дивом вижила завдяки ременю безпеки та подушці. Водночас водій молоковоза отримав лише незначні травми.
- Зазначимо, загибель Кузьми продовжує залишатися предметом жвавих дискусій до сьогодні. Згідно з офіційною версією слідства, причиною смерті виконавця стало перевищення швидкості й нездатність впоратися з керуванням. А проте, прихильники переконані, що інцидент був навмисно спровокований третіми особами, як наслідок критики Андрія Кузьменка на адресу можновладців.