Відомо, що "Скрябін" помер, коли його єдиній доньці було лише 17 років. Наразі дівчина вийшла заміж і працює дерматологом.

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Донька Кузьми показала рідкісне фото з татом

Дівчина поширила світлину, де видно, як вона ще зовсім маленька збирається з батьком на прогулянку. На світлині можна побачити, що увага дівчинки прикута до куртки, яку тато тримає в руках. Водночас сам Андрій щиро усміхається також не зводячи погляду з курточки донечки. Під фото Марія-Барбара залишила емодзі у вигляді розбитого серця, яке очевидно описує її емоції.



Донька Кузьми показала фото з татом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Андрій Кузьменко загинув у ДТП