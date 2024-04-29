Вперше з 2014 року: до Києва завітала герцогиня Единбурзька

Її Королівська Високість приїхала до української столиці вперше. А ще поїздка цікава тим, що це перший візит члена королівської родини Великої Британії від початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

Із королівською родиною пов'язана ще одна новина: принц Вільям та Кейт Міддлтон святкують 13-ту річницю весілля. Здається, вони брали шлюб зовсім нещодавно. Пара вирішила потішити шанувальників архівним фото.

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Навіщо герцогиня Единбурзька приїхала до Києва

Перш за все – на знак солідарності з українським народом і тими, хто постраждав від жахливих наслідків вторгнення Росії, а тепер і повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– так окреслив мету візиту посол Британії в Україні Мартін Гарріс на зустрічі з герцогинею.

Софі Гелен є активісткою британської ініціативи "Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту". Вона тривалий час проводила кампанію на підтримку жертв конфлікту, зокрема, на користь жертв сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Тому поїздка мала на меті продемонструвати, що Британія солідарна із жертвами сексуального насильства та тортур, які постраждали через війну.

Що герцогиня робила в Україні

Зустрілася з людьми, які пережили сексуальне насильство і тортури. Вони погодилися поділитися своїми історіями, щоб інші люди почули, який жах переживають жертви насильства.

Герцогиня підкреслила: жінки страждають у всіх країнах, де йде війна.

"Я побувала у багатьох країнах, які перебувають у розпалі конфлікту або після його завершення, але, на жаль, ситуація дуже схожа, куди б я не поїхала. Це правда, що жінки та дівчата платять найвищу ціну з погляду людських втрат, коли справа доходить до того, як їх можна використовувати як зброю війни. Зґвалтування використовується для приниження гідності та знищення. І ми повинні намагатися запобігти цьому. А там, де ми не можемо цьому запобігти, – маємо вжити заходів для підтримки тих, хто став жертвою таких злочинів", – наголосила Софі Гелен.

Її Королівська Високість звернула увагу, що приїзд до України став для нею і радісним, і сумним водночас. Вона відчула щастя, що нарешті змогла потрапити в нашу країну. Але боляче від того, скільки жаху накоїли росіяни на українській землі. Злочини окупантів важливо документувати.

Поки я тут, я дізнавалася усе більше про ситуацію в усіх її реаліях, які, звичайно, сумні. Людська ціна війни дуже реальна, і я знаю, що всі тут відчувають це дуже гостро,

– сказала вона.

Також відбулася зустріч з дітьми, яких вдалося безпечно повернути в Україну після насильницького розлучення з родинами та депортації Росією. На жаль, окупанти дуже часто розлучають родини.

Зустріч із Оленою Зеленською

Під час зустрічі з Володимиром та Оленою Зеленськими обговорили найефективніші способи підтримки тих, хто пережив сексуальне насильство під час війни. Перша леді облаштовує центри, куди постраждалі можуть "звертатися, аби знайти підтримку і рухатися вперед, де про них будуть піклуватися".

Софі Гелен зустрілася з мешканцями Ірпеня й Бучі. За її словами, люди "допомагають своїм громадам у часи великого відчаю та потреби". Історії, розказані українцями, вразили герцогиню. "Я заберу їхні історії із собою додому – у своєму серці", – сказала вона.