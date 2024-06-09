З роботою складно, – Дмитро Ступка про виклики, з якими стикнувся під час життя у США

Український актор Дмитро Ступка вже кілька років проживає у Сполучених Штатах. Днями він детально розказав про своє життя за кордоном.

Зокрема, артист розповів про те, ким працює в Америці. Також він поділився своїми місячними витратами.

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Дмитро зізнався, що постійної роботи в нього немає. За його словами, знайти гідну посаду без американської освіти та ідеального володіння англійською мовою дуже нелегко.

Є різні підробітки: працюю ведучим, знімаюся в рекламах, в епізодах. Пробуємо займатися якимось бізнесом – купуємо товари, які перепродаємо через Інтернет. Але загалом з роботою складно,

– поділився актор.

Він підкреслив, що життя в Америці дуже дороге – значних витрат вимагають паркування, страхування, бензин та продукти. Причому ціни на щоденні покупки видаються шокуючими порівняно з Україною.

Можу так сказати: 100 доларів тут – як 100 гривень у нас. Сходити до магазину, купити найнеобхідніші продукти – макарони, рис, якісь овочі, ковбаску – це щонайменше 100 доларів. Тут звичайна буханка хліба може коштувати 5 доларів. Якщо перевести на наші гроші, розумієте, які ціни?,

– зазначив Ступка.

Що відомо про переїзд Дмитра Ступки за кордон