У нас сексу немає вже давно, – Коляденко здивував заявою про стосунки з Іриною Білик

Під час повномасштабного вторгнення мережею почали ширитися чутки про відновлення стосунків шоумена Дмитра Коляденка та співачки Ірини Білик. Хореограф чесно зізнався, що відбувається між ним та артисткою.

Попри те, що зіркова пара розійшлася ще 18 років тому, шанувальники продовжують вірити у їхнє возз'єднання. Зокрема, самі знаменитості підігрівали такі чутки, публікуючи спільні романтичні фото та відео.

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У яких стосунках перебувають Коляденко і Білик

Шоумен заявив, що ніякого возз'єднання не сталося. Чоловік впевнений, що у колишні стосунки повертатися не можна. До того ж, замість сподівань про відновлення того, що вже зруйновано, краще відпустити все і йти далі.

З колишніми можна дружити, пити чай, але чашку ти не склеїш. Вона розбита була. Не можна повертатися у старі стосунки. Тільки нове життя,

– переконаний Дмитро.



Ірина Білик та Дмитро Коляденко / Фото з інстаграму співачки

Водночас Коляденко зазначив, що між ним з Білик лише дружба і нічого іншого.

Ми друзі й все. У нас сексу немає вже давно,

– додав танцівник.

Дмитро Коляденко про кохання: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Коляденка та Білик