Був коханим Ірини Білик і має сина від першого шлюбу: де зараз Дмитро Коляденко

Український шоумен займає почесне перше місце на п'єдесталі оригінальності та популярності. Чоловік прославився не тільки творчістю, а й шаленими романами.

Хореограф і актор продовжує працювати та дарувати публіці прекрасні емоції. Як змінився за час кар'єри Коляденко і де перебуває – далі в матеріалі Show 24.

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Що відомо про життя шоумена

Чоловік народився 23 липня 1972 року в Мурманській області, Росія. Через те, що батько працював будівельником, родина часто переїжджала. У Сумах жила бабуся Дмитра, яка 45 років пропрацювала в драмтеатрі.

Дмитро Коляденко в шкільні роки / Фото з інстаграму хореографа

Коляденко навчався у Сумській школі, а в 1989 році закінчив Дніпропетровське театральне училище. Саме завдяки бабусі у Дмитра проявилась любов до театру та танців. Згодом чоловік відслужив в армії, а за кулісами познайомився зі своєю першою дружиною.

Ще під час перебування у Сумах Коляденко створив балетну групу "Арт-класик". Згодом у столиці команда брала участь у створенні мюзиклів "Фігаро", "Снігова королева", "Попелюшка".

Дмитру навіть пощастило навчатись у Паризькій школі сучасної хореографії. Завдяки своєму таланту, чоловік став хореографом у проєкті "Шанс", ввівши в моду епатажні постановки.

Діма Коляденко в проєкті "Шоуманія" / Фото "Новий канал"

У 2008 році став ведучим програми "Шоуманія", де розповідав усю правду про українських зірок. Також був обличчям програми "Зроби мені смішно", "Світлі голови", "Світлі голови-2", а також був у складі журі та хореографом на Фабриці зірок і на телепроєкті "Майданс-2".

У 2011 році Коляденко спробував себе в музичній сфері та випустив альбом "Діма Коляденко".

Дима Коляденко – Дима Коляденко: дивитись відео онлайн

Із різною періодичністю чоловік продовжує випускати пісні та відеокліпи.

Дмитро Коляденко – Вільна: дивитись відео онлайн

Особисте життя

Чоловік упродовж 10 років був одружений з хореографинею Оленою Коляденко. У 1993 році в подружжя народився первісток – син Філіп. Дмитро розповідав, що молодій сім'ї було дуже важко. Він навіть самостійно шив сину зі скатертини повзунки, а з марлечок – підгузки.

Олена та Дмитро Коляденки із сином Філіпом / Фото видання Viva

Сам Філіп зараз учасник гурту KADNAY, навчався в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Згодом закохані ризикнули створити власний танцювальний колектив, який помітив продюсер Євген Рибчинський і запросив їх у турне з популярним на той час EL Кравчуком.

Коли вони обоє стали популярними, кохання дало тріщину. Коляденко розповідав, що дружина захотіла свободи, тому пішла з дому з Філіпом і речами.

Упродовж наступних п'яти років, починаючи з 2003, у чоловіка закрутився бурхливий роман з українською співачкою Іриною Білик. Однак їхній союз пережив чимало випробувань.

Ірина Білик із Дмитром Коляденком / Фото з фейсбуку Коляденко

Як ділився сам Дмитро, він дуже ревнивий. Хоче все контролювати, все знати. Навіть може задушити тією безмежною любов'ю. Хореограф навіть звертався за допомогою до психолога, але це не дуже допомогло.

Спочатку Білик подобались такі емоційні гойдалки в стосунках, але в один прекрасний момент жінка сказала: "Стоп, гра".

Сьогодні колишні закохані не спілкуються від грудня 2023 року. Хореограф пояснив, що це сталося через поведінку співачки.

Де зараз і чим займається Коляденко

Шоумен продовжує брати участь в театральних виставах. Однією з найпопулярніших зараз є постановка "Шафа". Час від часу пише пісні та радує шанувальників творчістю.

До слова, Коляденко повідомив, що стоїть на військовому обліку, і якщо йому дадуть повістку, то він виконуватиме свій обов'язок перед країною, як чоловік.

Я стою на обліку. Але зараз новий закон і мені треба йти до ТЦК і оновлювати дані. І я піду. Я планую поїхати в Болгарію до дітей, мені треба оцей пін-код у військовий квиток, щоби він був чесний, чистий. Тому я піду в ТЦК, – поділився Дмитро.

До слова, у хореографа появилось нове захоплення – карти таро. Він робить розклади на різні запити, та ділиться, що це заняття його заспокоює.