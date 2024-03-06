Дікусар побував у Києві й показав, як змінився за 2 роки в ЗСУ: рідкісний кадр
Джерело:Дмитро Дікусар
Хореограф Дмитро Дікусар з початку повномасштабного вторгнення не став осторонь і вступив до лав ЗСУ. Він не думав, що війна так затягнеться, однак попри втому та нерви, Дмитро ні про що не жалкує.
Дікусар вже 2 роки як служить у ЗСУ. З цієї нагоди він поділився своїми емоціями щодо війни та рідкісним кадром, зробленим на пресконференції Української Ліги Ветеранів.
До речі Дмитро Дікусар, який служить в ЗСУ, поділився головними розчаруваннями після 2 років війни
Що Дікусар зараз каже про війну
Він зазначив, що за 2 роки війна змінилася й ми теж не ті, якими були раніше. Дмитро закликає жити й рухатися далі, не зважаючи на "дешеві" маніпуляції, які мають намір роз'єднати та послабити українців. Спогади про загиблих та віра в перемогу добра над злом дасть поштовх українцям не зупинятися і йти до кінця.
Війна дуже змінилась, ми теж не залишаємось попередніми. "Постійні зміни – тактика, яку не перемогти», десь почув я нещодавно. Тому, рухаємось далі, любі українці і не ведемося на "дешеві" маніпуляції, що мають намір нас роз'єднати і послабити!
– пише Дмитро.
Чи сумує Дікусар за танцями
Дікусар зазначив, що в його новому житті йому бракує хореографії. Не зважаючи на це, командир у певні моменти говорить йому "танцюй, танцор!" і Дмитро починає "танцювати".
P.S. Останнім часом, не вистачає улюбленої справи, але, в певні моменти, командир каже мені: "танцуй, танцор!" і я "танцюю",
– каже Дмитро.
Рідкісне фото було зроблене на пресконференції Української Ліги Ветеранів, яка створює реабілітаційні центри для військових. За словами Дікусара, це був його перший цивільний захід за 2 роки.
Інсайти Дікусара стосовно війни
- Протягом двох років війни Дмитро розчарувався в деяких людях. Він не розуміє чому українці продовжують вірити російським наративам про відсутність забезпечення української армії та неналежне командування. Окрім цього, в нього зникла довіра до псевдоволонтерів.
- Хореограф висловився стосовно мовного питання. Він вважає, що не треба тиснути на російськомовних в Україні. Попри те, сам Дмитро перейшов на українську. Хоча іноді може розмовляти російською зі своїми побратимами.
- Дікусар заявив, що планує бути на фронті до перемоги. До того ж після закінчення війни чоловік не планує виїжджати за кордон. Дмитро хоче займатися відбудуванням України.