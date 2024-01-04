Спонсором показу новорічного випуску був алкогольний бренд, а тому кілька номерів крутилися саме навколо теми алкоголю. Наприклад, у першій сценці актор Назар Задніпровський страждає, бо ніяк не може знайти компанію, щоб випити.

До слова Жарт про "с*ськ*довська" і висміювання жінок: як навколо "Кварталу 95" виник гучний скандал

Тесть, якого зображає Задніпровський, настільки у відчаї, що пропонує випити 10-річному онукові. У ще одній мініатюрі чоловіки випивають прямо під столом, ховаючись від дружин. Така кількість жартів про спиртне наштовхує на пропаганду алкоголізму.



Назар Задніпровський в образі тестя з онуком / Скриншот з відео

Жарти про мешканців Криму

Якщо у "Вечірньому кварталі" згадували переселенку зі Скадовська, то у "Дизель Шоу" створили номер про сім'ю кримчан на Новий рік. Вона є відсиланням до хітового відео "Не хочу уезжать из Крыма", однак героїня там очевидно не корінна кримчанка. Тоді як герої номера розповідають, що мали українські паспорти, а ведучий представив їх як "звичайну пару місцевих жителів".

Ми, жителі Криму, ніколи нічого поганого не зробили. Ми лише підтримали анексію Криму, брали участь у "референдумі", голосували за “Єдину Росію” та підтримали СВО,

– кажуть "кримчани" російською.



Сім'я "кримчан" у "Дизель Шоу" / Скриншот з відео

Такі жарти є доволі небезпечними, адже мешканці Криму перебувають в окупації. Там є свій партизанський рух, а росіяни заарештовують та репресують людей, які підтримують Україну. Навряд гумористи дозволили б собі висміювати херсонців чи мешканців інших окупованих міст у такому контексті.

Зауважимо, що й без патріотичних номерів не обійшлося. Гумористи похвалили Залужного та нагадали про силу військових.

Що ще викликає запитання у новорічному випуску "Дизель Шоу"

Об'єктивізація та дискримінація жінок . Снігуроньку зобразили як секс-робітницю, ще один номер присвятили дружині, яка намагалась стати схожою на екскортницю на корпоративі. У жартах про секс висміюють тільки жінок; а як подарунки на Новий рік натякають на жіноче тіло. Окрім того, в одному з номерів надто балакучій дружині чоловік купує скотч.

. Снігуроньку зобразили як секс-робітницю, ще один номер присвятили дружині, яка намагалась стати схожою на екскортницю на корпоративі. У жартах про секс висміюють тільки жінок; а як подарунки на Новий рік натякають на жіноче тіло. Окрім того, в одному з номерів надто балакучій дружині чоловік купує скотч. Ксенофобія . У "Дизель Шоу" показали, як святий Миколай доставляє подарунки в інших країнах. У Румунії він начебто їздить на ослику, бо "коня цигани вкрали". Ще один жарт стосувався євреїв та був озвучений з акцентом: "якщо дітям треба подарунки, нехай самі й приходять".

. У "Дизель Шоу" показали, як святий Миколай доставляє подарунки в інших країнах. У Румунії він начебто їздить на ослику, бо "коня цигани вкрали". Ще один жарт стосувався євреїв та був озвучений з акцентом: "якщо дітям треба подарунки, нехай самі й приходять". Гомофобія. Російського Діда Мороза висміяли через "Голубой огонек" і те, що в нього нема бабусі. Мовляв, він "по дідусях".

Не перший скандал "Дизель Шоу"