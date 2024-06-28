Пишуть періодично, – знаменита українська дизайнерка про замовлення з Росії на вишиванки
Джерело:ТСН
Власниця бренду вишиванок Юлія Магдич поділилася, що попит на вишитий одяг за час повномасштабного вторгнення сильно підріс. Що цікаво, дизайнерка навіть розповіла про замовлення з країни-терористки.
Виявилося, що окрім росіян, купити вишиванки хочуть також білоруси та мешканці тимчасово окупованого Росією Криму. Модельєрка зізналася, чи продає свій одяг таким замовникам.
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Юлія Магдич зазначила, що запити на вишиванки є не лише в українців, а й в росіян та білорусів. Дизайнерка поділилася своєю дотепною відповіддю таким клієнтам.
Пишуть періодично: з Росії, з Білорусії, з Криму. Я кажу: "Ну так, коли там "Нова пошта" відкриється, то, звичайно, буде доставка в Крим, а до того – ні",
– розповіла модельєрка.
Інтерв'ю з Юлією Магдич: дивіться відео онлайн
Що відомо про Юлію Магдич та її діяльність
- У 2013 році дизайнерка заснувала бренд JULIYA MAGDYCH, що спеціалізується на вишиванках і вишитих сукнях.
- Вартість одягу становить від 280 доларів до 10 тисяч.
- Фірмовий стиль – інноваційна 3D-вишивка, створена на основі традиційних українських орнаментів.
- Дизайнерка знаходить натхнення в музейних експонатах та під час подорожей Україною.
- Колекції Магдич отримали визнання як на вітчизняних, так і на міжнародних модних подіумах.
- Серед зірок, які одягали одяг від JULIYA MAGDYCH – Дзідзьо, Діта фон Тіз, Джамала, Патрісія Каас і багато інших.
- Юлія зберігає приватність свого особистого життя, хоча зазначає, що наразі не одружена, але перебуває у стосунках.