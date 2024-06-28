Оказалось, что кроме россиян, купить вышиванки хотят также белорусы и жители временно оккупированного Россией Крыма. Модельер призналась, продает ли свою одежду таким заказчикам.

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Юлия Магдич отметила, что запросы на вышиванки есть не только у украинцев, но и у россиян и белорусов. Дизайнер поделилась своим остроумным ответом таким клиентам.

Пишут периодически: из России, из Белоруссии, из Крыма. Я говорю: "Ну так, когда там "Новая почта" откроется, то, конечно, будет доставка в Крым, а до того – нет",

– рассказала модельер.

Интервью с Юлией Магдыч: смотрите видео онлайн

Что известно о Юлии Магдыч и ее деятельности