Оказалось, что кроме россиян, купить вышиванки хотят также белорусы и жители временно оккупированного Россией Крыма. Модельер призналась, продает ли свою одежду таким заказчикам.
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Юлия Магдич отметила, что запросы на вышиванки есть не только у украинцев, но и у россиян и белорусов. Дизайнер поделилась своим остроумным ответом таким клиентам.
Пишут периодически: из России, из Белоруссии, из Крыма. Я говорю: "Ну так, когда там "Новая почта" откроется, то, конечно, будет доставка в Крым, а до того – нет",
– рассказала модельер.
Интервью с Юлией Магдыч: смотрите видео онлайн
Что известно о Юлии Магдыч и ее деятельности
- В 2013 году дизайнер основала бренд JULIYA MAGDYCH, специализирующийся на вышиванках и вышитых платьях.
- Стоимость одежды составляет от 280 долларов до 10 тысяч.
- Фирменный стиль – инновационная 3D-вышивка, создана на основе традиционных украинских орнаментов.
- Дизайнер находит вдохновение в музейных экспонатах и во время путешествий по Украине.
- Коллекции Магдич получили признание как на отечественных, так и на международных модных подиумах.
- Среди звезд, которые одевали одежду от JULIYA MAGDYCH – Дзидзьо, Дита фон Тиз, Джамала, Патрисия Каас и многие другие.
- Юлия сохраняет приватность своей личной жизни, хотя отмечает, что пока не замужем, но находится в отношениях.