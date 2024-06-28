Виявилося, що окрім росіян, купити вишиванки хочуть також білоруси та мешканці тимчасово окупованого Росією Криму. Модельєрка зізналася, чи продає свій одяг таким замовникам.

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Юлія Магдич зазначила, що запити на вишиванки є не лише в українців, а й в росіян та білорусів. Дизайнерка поділилася своєю дотепною відповіддю таким клієнтам.

Пишуть періодично: з Росії, з Білорусії, з Криму. Я кажу: "Ну так, коли там "Нова пошта" відкриється, то, звичайно, буде доставка в Крим, а до того – ні",
– розповіла модельєрка.

Інтерв'ю з Юлією Магдич: дивіться відео онлайн

Що відомо про Юлію Магдич та її діяльність

  • У 2013 році дизайнерка заснувала бренд JULIYA MAGDYCH, що спеціалізується на вишиванках і вишитих сукнях.
  • Вартість одягу становить від 280 доларів до 10 тисяч.
  • Фірмовий стиль – інноваційна 3D-вишивка, створена на основі традиційних українських орнаментів.
  • Дизайнерка знаходить натхнення в музейних експонатах та під час подорожей Україною.
  • Колекції Магдич отримали визнання як на вітчизняних, так і на міжнародних модних подіумах.
  • Серед зірок, які одягали одяг від JULIYA MAGDYCH – Дзідзьо, Діта фон Тіз, Джамала, Патрісія Каас і багато інших.
  • Юлія зберігає приватність свого особистого життя, хоча зазначає, що наразі не одружена, але перебуває у стосунках.