Виявилося, що окрім росіян, купити вишиванки хочуть також білоруси та мешканці тимчасово окупованого Росією Криму. Модельєрка зізналася, чи продає свій одяг таким замовникам.

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Юлія Магдич зазначила, що запити на вишиванки є не лише в українців, а й в росіян та білорусів. Дизайнерка поділилася своєю дотепною відповіддю таким клієнтам.

Пишуть періодично: з Росії, з Білорусії, з Криму. Я кажу: "Ну так, коли там "Нова пошта" відкриється, то, звичайно, буде доставка в Крим, а до того – ні",

– розповіла модельєрка.

Інтерв'ю з Юлією Магдич: дивіться відео онлайн

Що відомо про Юлію Магдич та її діяльність