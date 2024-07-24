Дитяче Євробачення-2024: названо 15 учасників, які візьмуть участь у Нацвідборі

24 липня, стали відомими імена конкурсантів, які змагатимуться за можливість представити Україну на Дитячому Євробаченні-2024. З 309 охочих відбір пройшли лише 15 учасників.

Організатори пісенного конкурсу повідомили про приголомшливий результат серед кількості артистів, які хотіли взяти участь у змаганні. Дитяче Євробачення встановило рекорд ще до виходу на телеекрани.

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На співаків, віком від 8 до 14 років, чекає ще один відбір, яким займатимуться зіркові експерти – TAYANNA, Michelle Andrade та Євген Хмара. Саме вони вирішать долю артистів та оберуть шість найкращих, які боротимуться за участь у конкурсі в Іспанії. До переліку фаворитів увійшли:

Марія Близнюк. 9 років, м. Мукачево, Закарпатська область; Анастасія Бєлібова. 13 років, м. Южноукраїнськ, Миколаївська область; Богдан Білуха. 11 років, м. Новоукраїнка, Кіровоградська область; Владислав Васицький. 11 років, Київська область; Дарина Віцан. 14 років, м. Київ; Ангеліна Глогусь. 12 років, м. Тернопіль; Анна Дойна (Anna Doyna). 14 років, м. Київ; Вероніка Коган. 11 років, Харківська область; Ілля Коновченко (ILKO). 12 років, родом з Харкова; Артем Котенко. 12 років, м. Охтирка, Сумська область; Владислава Кіцелюк (VLADA K). 12 років, родом з Києва; Софія Нерсесян. 8 років, м. Київ; Всеволод Скрима. 12 років, Запорізька область; Злата Солоненко (Злата Соло). 9 років, Вінницька область; Злата Іванів. 10 років, м. Одеса.

Цьогоріч 83% анкет подали дівчата, а 17% – хлопці. Діти мали можливість пройти відбір, не маючи авторської пісні. Тому артистам дозволялося записати два кавери та особисте відеопредставлення. Однак, 19% співаків таки подали свою кандидатуру з власною композицією.

Діти навчатимуться у літній "зірковій школі" на базі Будинку звукозапису Українського Радіо, де займатимуться вокалом, акторською майстерністю та хореографією.

Нагадаємо, Дитяче Євробачення-2024 вперше приймає Іспанія. Фінал конкурсу відбудеться 16 листопада на арені Caja Magica в Мадриді.