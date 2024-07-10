Виявляється, наразі є 309 артистів, які бажають представити Україну на міжнародному конкурсі. Серед них – 272 сольні виконавці.

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83% анкет подали дівчата, а 17% – хлопці. Втім, цьогоріч не був обов'язковим запис авторської пісні кожним учасником. Артистам дозволялося записати два кавери та особисте відопредставлення. Однак, 19% співаків таки подали свою кандидатуру з власною композицією.

Музична продюсерка Дитячого Євробачення-2024 Світлана Тарабарова зізналася, що за дві доби переглянула всі конкурсні заявки. За її словами, вона задоволена маленькими учасниками.

48 годин щастя, радості, цікавих відкриттів та несподіваних моментів. Іноді шок, іноді милування, але завжди про музику, завжди про любов. Мурахи по шкірі в передчутті звершень, які очікують наших дітей попереду,

– поділилася виконавиця.

Також відомо, що перелік конкурсантів буде оприлюднено до 25 липня. Пройти у півфінали Нацвідбору зможуть лише 15 артистів. Цьогоріч співаки навчатимуться у літній "зірковій школі" на базі Будинку звукозапису Українського Радіо, де займатимуться вокалом, акторською майстерністю та хореографією.

Нагадаємо, Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2024 пройде в Іспанії. Водночас фінал відбудеться 16 листопада на арені Caja Magica в Мадриді.