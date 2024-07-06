Не всі живі, – учасниця "Супермами" прокоментувала пожежу у власному будинку

Напередодні в мережі ширилась інформація про те, що в заміському будинку учасниці шоу "Супермама" Тетяни Квітко сталася пожежа. Жінка підтвердила цю інформацію.

Крім того, вона розповіла про втрату рідної людини внаслідок інциденту. Блогерка поділилася власними переживаннями з підписниками.

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Тетяна Квітко розповіла, що морально їй боляче та страшно усвідомлювати, що вони втратили близьку людину. З'ясувалося, що померла тітка її чоловіка.

У нас не всі живі. Тітка Сергія. Я не можу це написати, бо мені страшно і боляче навіть думати про це. Як би ми не любили наш дім, але це взагалі ніщо з нашою втратою. Наш сум не пов'язаний з втратою дому, адже ніщо не зрівняється з людським життям,

– поділилася блогерка.



Тетяна Квітко розповіла про втрату / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, що раніше в мережі припускали, що загинула сама Тетяна. Річ у тім, що рятувальник ДСНС Київщини, які приїхали гасити пожежу, раніше повідомили, що виявили постраждалого чоловіка 1990 року народження та тіло жінки без ознак життя.