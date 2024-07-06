Кроме того, она рассказала о потере родного человека вследствие инцидента. Блогерша поделилась собственными переживаниями с подписчиками.

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Татьяна Квитко рассказала, что морально ей больно и страшно осознавать, что они потеряли близкого человека. Выяснилось, что умерла тетя ее мужа.

У нас не все живы. Тётя Сергея. Я не могу это написать, потому что мне страшно и больно даже думать об этом. Как бы мы не любили наш дом, но это вообще ничто с нашей потерей. Наша печаль не связана с потерей дома, ведь ничто не сравнится с человеческой жизнью,

– поделилась блогерша.



Татьяна Квитко рассказала о потере / Скриншот из инстаграм-сторис

Отметим, что ранее в сети предполагали, что погибла сама Татьяна. Дело в том, что спасатель ГСЧС Киевской области, которые приехали тушить пожар, ранее сообщили, что обнаружили пострадавшего мужчину 1990 года рождения и тело женщины без признаков жизни.