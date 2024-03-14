У День українського добровольця: військовий Женя Галич показав фото з першого виїзду на фронт

У День українського добровольця, який відзначають 14 березня, співак і військовий Женя Галич показав одне з перших своїх фото з передової. Цю світлину він зробив ще навесні 2022 року.

Саме тоді відбувся перший виїзд музиканта на фронт. На фото він постав у військовій формі та мав стомлений вигляд.

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Коли відбувся перший виїзд Жені Галича на передову

Співак опублікував світлину зі свого першого виїзду на фронт, який пройшов у травні 2022 року.

Усіх причетних з Днем добровольця. Вічна слава полеглим Героям,

– підкреслив музикант.



Женя Галич показав свій перший виїзд у війську / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про службу Жені Галича у війську

На початку повномасштабного вторгнення співак активно займався волонтерством. Водночас у квітні він офіційно став військовим, долучившись до 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони.

Я погладшав на 7 кіло плюс-мінус. Відстриг собі волосся. Я не ношу манікюр тепер, чомусь не складається. І я всім серцем ненавиджу росіян,

– розповідав про свої зміни за рік великої війни музикант.