Без Кейт і Чарльза: королівська сім’я вийшла у світ у День Співдружності

Щорічно у другий понеділок березня 56 країн святкують День Співдружності націй. Цей день відзначається низкою заходів, промов та культурних подій у країнах-членах. Королівська сім’я відвідала службу у Вестмінстерському абатстві з нагоди святкування Дня Співдружності та опублікувала нові фото з події. Проте на кадрах користувачі не помітили короля Чарльза ІІІ та Кейт Міддлтон.

Опубліковані фото викликали великий резонанс серед підписників. Вони не розуміють, чому нема на знімках голови родини та куди зникла Кейт. Річ у тому, що король та принцеса Уельська зараз хворіють і через стан свого здоров'я наразі не можуть публічно відвідувати заходи.

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Королівська сім'я відсвяткувала День Співдружності

Британська сім’я поділилися свіжими фото з процесу святкування Дня Співдружності. На службу приїхали королева-консорт, принц Уельський, герцог і герцогиня Единбурзькі та принцеса Анна. На перших кадрах принц Вільям усміхається та розмовляє з королевою-консортом Каміллою. Вони демонструють радість перебування в компанії одне одного.

А на інших фото члени королівської сім'ї слухають музичні виступи, свідчення та читання, які відображають спільні цінності Співдружності.

Служба, приурочена 75-річчю Співдружності, була водночас присвячена темі "єдиного спільного та стійкого майбутнього: трансформації Співтовариства". Вона мала на меті висвітлити історію витривалості через виступи та роздуми країн, які представляють 5 регіонів Співдружності.

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