Разом крізь вогонь і воду: найпопулярніші сім'ї українського шоубізу

Сьогодні, 15 травня, відзначають Міжнародний день сімʼї. Українські зірки з гордістю можуть святкувати, адже живуть у щасливих шлюбах багато років. Їх не розлучили ні пандемія, ні війна, ні буденні життєві труднощі.

Зазвичай, усі звикли говорити, що зіркові союзи тривають не довго, адже часто хтось із партнерів зраджує або просто втрачається інтерес одне до одного. Пропонуємо поглянути на іншу сторону медалі, де українські зіркові сімʼї неодноразово ставали прикладом міцного подружнього життя – про все це читайте на Show 24.

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Марина та Павло Зіброви – майже 30 років у шлюбі

Ця неймовірна пара познайомилась ще у далеких 90-х на одному з творчих вечорів. Артист так захопився жінкою, що використав усі свої можливості, щоб підкорити серце дами. За два роки пара одружилась.

В обох є сини від попередніх шлюбів, але мають і спільну дитину – доньку Діану. Раніше Зібров зізнавався, що його можна назвати "підкаблучником", бо дружина і донька усім заправляють. Але артист цього не соромиться, адже вважає, що його завдання – створити найкращі умови для них, а тоді й він купатиметься, як вареник у маслі.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк – 28 років разом

Ця історія кохання почалась, коли Ольга ще була у шлюбі з іншим чоловіком та вже виховувала доньку Тоню. Артисти грали на одній сцені в театрі, а почуття розпалили спільні ролі у мюзиклі "Кандид". Віталій намагався завоювати серце Ольги. Перед однією з репетицій артистка знайшла на своєму столику в гримерці шоколадне серце в якому була записка – "Приходь завтра до мене, я з’їм тебе, як ти цей шоколад".

Сумська не могла проігнорувати свої почуття до Борисюка, тому пішла від чоловіка, забравши доньку. Закохані одружились, а у 2002 році в них народилась донька Ганна.

Раніше Віталій поділився трагічною історією їхнього кохання, що Ольга завагітніла від нього ще до того, як вони побрались. У них мав народитись хлопчик. Але через те, що під час вагітності Ольга працювала в декількох проєктах, у жінки стався викидень. Чоловік зізнається, що досі мріє стати батьком сина.

Олена та Сергій Кравці – 22 роки у шлюбі

Зірка не часто розповідає в публічному просторі про свого чоловіка, але поділилась досить цікавою історією їхнього знайомства. Доленосній зустрічі посприяла мама Олени. Вона проводжала доньку до автобуса з вболівальниками КВН, і помітила в натовпі хлопця, який чимось справив на неї враження. Жінка сказала Олені наступне: "Познайомся з ним".

Пара одружилась у 2002 році, а через рік у них народилась донька Марія. У 2016 році подружжя стало батьками ще й двійні: Катерини та Івана. Акторка зізнавалась, що така зміна у їхньому житті призвела до кризи у стосунках, тому вони звернулись за допомогою до психотерапевта. На щастя, це рішення допомогло зберегти щасливу сім'ю.

Ірина Федишин і Віталій Човник – майже 18 років разом

Українська співачка одного разу потрапила на захід, Віталій був ведучим. Вона зізнавалась, що вже тоді чоловік кидав погляди у її бік, а як тільки повернулась додому, він їй зателефонував. І з цього моменту в пари почали зароджуватись стосунки.

Коли Ірині було 19 років, Віталій запропонував одружитись, але дівчина навідріз відмовлялась, бо раніше 25 років вона заміж не вийде. Але чоловік все ж таки їй освідчився, а Федишин прийняла пропозицію, бо покохала.

Зараз пара виховує двох синів. До слова, нещодавно Федишин натякнула, що вона знову при надії.

Тарас та Олена Тополі – понад 10 років у щасливому шлюбі

Історія цих стосунків почалась зі звичайної дружби. Згодом Олена зрозуміла, що відчуває до Тараса дещо більше, ніж просто дружні стосунки. Вона помітила, що в них спільні погляди на життя, зацікавлення, думки. Тому дівчина першою наважилась признатись у своїх почуттях до чоловіка. Співак відповів взаємністю.

Спершу закохані приховували свої стосунки, а коли Олена завагітніла, то розповіли про свій союз на загал. Одружилась пара після народження сина.

Зараз подружжя виховує вже трьох дітей. На жаль, повномасштабна війна розділила їхню сімʼю на велику відстань. Співачка з дітьми поїхала до США, а Тарас пішов добровольцем на фронт. Однак їхнє кохання витримало розлуку, а стосунки стали ще міцнішими.

Тімур та Інна Мірошниченки – 6 років у шлюбі

Пара познайомилась на корпоративі юридичної компанії, адже Інна – адвокатка. Телеведучий розповідав, що жінка була зіркою того вечора, адже отримала майже всі нагороди. Згодом чоловік відшукав Інну у соцмережах та поставив їй реакцію у фейсбуці. Спочатку жінка проігнорувала такий прояв уваги, а наважилась відповісти Тімуру аж через 2,5 роки.

Згодом їхнє спілкування переросло у серйозні стосунки та створення сім'ї. У пари народилось двоє дітей. Однак подружжя прийняло рішення всиновити третю дитину, хлопчика Марселя. Телеведучий також розповів, що вони у 2024 році очікують на поповнення їхньої родини, адже знову планують усиновити дитину.