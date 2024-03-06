Альона Вінницька народилася в Києві, пише Show 24. Вона з дитинства писала вірші і самостійно навчилась грати на гітарі. Вже у 19 років співачка заснувала власний гурт, однак він швидко розпався.

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Що відомо про кар'єру артистки

Згодом Альона працювала віджейкою музичного каналу Biz-TV, згодом була ведучою. У 2000 році її запросили до нового проєкту "ВІА Гра", Вінницька стала першою учасницею колективу.



Альона Вінницька та учасниці "ВІА Гри" / Фото з соцмереж

Через 3 роки Альона Вінницька розпочала сольну кар'єру, її перша робота "Давай забудем всё" здобула успіху і популярності. Тоді вона виступила на Палаці спорту, одному з найбільших майданчиків.

Згодом артистка взяла перерву через вигорання та проблеми з ментальним здоров'ям. Лише через роки кар'єри вона зізналась, що проходила терапію.

У мене було багато різного... спочатку стрес, потім почалася депресія. Потім я лежала в психіатричній лікарні. Я працювала не з психологами, а з психіатрами, настільки мені було погано. Сиділа на антидепресантах,

– розповідала Вінницька у 2019 році.

Альона продовжила музичну кар'єру згодом, також працювала ведучою програми "Зірковий шлях".



Альона Вінницька та Олександр Скічко / Фото з інстаграму артистки

Щодо особистого життя, Альона Вінницька близько 3- років перебуває у шлюбі з Сергієм Большим, який спершу був її продюсером. Артистка розповідала, що певний час вони були на межі розлучення: жили окремо і звертались до психотерапевта. Після терапії вони знову зійшлись.



Альона Вінницька з чоловіком / Фото з інстаграму артистки

Де Альона Вінницька зараз

Співачка зникла з медійного простору. Ще у 2021 році вона долучилась до розважального проєкту "Маска". На початку повномасштабного вторгнення вона дала інтерв'ю, де розповіла, що залишилась в Києві. Її чоловік начебто приєднався до тероборони, а вона з мамою допомагала бійцям.

Дуже боялися люди у Києві перебувати. Потім, коли вже багато людей почали їхати, ми почали думати, може й нам кудись поїхати. Але мама сказала, що нікуди не поїде. Тим більше, що вона зі здоров'ям у зоні ризику, і мені просто страшно було її кудись везти,

– розповідала співачка на початку березня 2022.

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Достеменно невідомо, де співачка перебуває зараз. За чутками від блогера-пліткаря Беспалова, вона залишається в Києві. Водночас її чоловік Сергій Большой взяв участь у записі нового музичного проєкту свого брата Олексія, який не розповідає про війну.

Останній допис Альони Вінницької датується 24 серпня 2022, коли вона привітала з Днем Незалежності. Шанувальники у коментарях пишуть, що засумували за зіркою та її піснями.