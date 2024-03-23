Замовчує війну й виїхав із Росії: де зараз знаходиться зрадник ARTIK

Учасник дуету Artik & Asti Артем Умрихін від початку повномасштабного вторгнення мовчав про війну й агресію Росії. Утім, не так давно розставив усі крапки над "і", опублікувавши

Уродженець Запоріжжя ніколи не приховував своєї симпатії до Росії. Від початку існування дуету Artik & Asti він разом із Анною Дзюбою стрімко вийшли на російський ринок, чим неабияк пишалися.

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Із 2010 року Artik & Asti активно розвивали свою творчу діяльність на території Росії. У 2015 році їх визнали одними з найбільш гастрольованих артистів Російської Федерації. Крім того, колектив ніколи не визнавав себе українським. Тому не дивно, що з початком повномасштабного вторгнення ні Артем Умрихін, ні Анна Дзюба аж не засудили війну.

Artik і далі продовжував жити на території країни-агресорки, випускав пісні, виступав на російських заходах і преміях, а на питання пропагандистські ЗМІ про політику, цинічно відповідав: "зараз більше зайнятий сім'єю", тому коментувати відмовлявся.

Відомо, що до 2023 року Умрихін перебував на території Росії. Утім, у березні 2024 року він опублікував фото з Дубаї, куди переїхав із дружиною та дітьми.

Своє особисте життя Артем не коментує. Також не відомо, чи отримав він російський паспорт. Хоча його ексколега Анна Дзюба таки проміняла українське громадянство на російське. Уродженка Черкас продовжує жити своє життя в Росії.