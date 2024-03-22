Попри шалений потенціал і класний старт, співачкам не вдалося втриматися на плаву.

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Куди зник гурт Алібі

Гурт Алібі було засновано в 2001 році. Кар'єра сестер Завальських стрімко розвивалася. Вони випускали ліричні треки, які ж самі й писали. Серед хітів сестер – "Табу", "Забудь", "Исповедь", "Мелодия дождя", "Не для прессы", "С чистого листа" тощо. До слова, усі треки Завальських очолювали хітпаради.

Алібі – Мелодия дождя – слухати онлайн трек:

Важливу роль у їхній творчості мав і продюсер Дмитро Клімашенко.

У 2011 році Анна й Ангеліна стали співведучими Тіни Кароль у шоу "Майданс". Здавалося, краще й бути не могло. Однак у 2012 році дівчата оголосили про принення існування гурту Алібі. Тоді вони пояснювали свій вибір так: обидві хотіли реалізуватися як мами й дружини й мріяли спробувати себе в сольному плаванні.

І якщо перше бажання в сестер здійснилося, то з творчістю – ні. Кожна з дівчат випустила по треку – і все. Однак на особистому в обох чудово. У 2015-му Анна вийшла заміж за композитора і музиканта Дмитра Саратського, від якого в 2016 році народила сина.

У 2015-му й Ангеліна стала дружиною. Артистка вийшла заміж за ведучого Олександра Колодія, з яким виховує сина й доньку.

Що зараз із кар'єрою сестер Завальських

Та все ж згодом обоє засумували за сценою. У 2021-му сестри взяли участь у Голосі країни-11. Вони зуміли розвернути всі чотири тренерські крісла, утім, відмовилися від участі, подарувавши свої місця молодим артистам. Як пояснили Завальські, вони вийшли на сцену проєкту, аби оголосити про свій камбек і ребрендинг. Відтоді дует має назву The Alibi Sisters.

У 2023 році співачки презентували музичну присвяту Києву у ретро стилі – пісню "Йшла дівчина лучками". Завальські відмовилися від сексуальних образів, зазначивши, що вони, їхня творчість і сценічний вигляд подорослішали.

Чим займаються співачки під час війни

На початку повномасштабного вторгнення Анна й Ангеліна виїхали за кордон разом із дітьми. У 2023 артистки вирішили повернутися додому.

Зараз сестри Завальські займаються волонтерством, гастролюють із благодійними концертами як по Україні, так і за її межами, перераховуючи частину від прибутку на ЗСУ.