Уроженец Запорожья никогда не скрывал своей симпатии к России. С начала существования дуэта Artik & Asti он вместе с Анной Дзюбой стремительно вышли на российский рынок, чем изрядно гордились.

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Где сейчас и чем занимается Artik

С 2010 года Artik & Asti активно развивали свою творческую деятельность на территории России. В 2015 году их признали одними из самых гастролируемых артистов Российской Федерации. Кроме того, коллектив никогда не признавал себя украинским. Поэтому неудивительно, что с началом полномасштабного вторжения ни Артем Умрихин, ни Анна Дзюба аж не осудили войну.

Artik и дальше продолжал жить на территории страны-агрессора, выпускал песни, выступал на российских мероприятиях и премиях, а на вопросы пропагандистские СМИ о политике, цинично отвечал: "сейчас больше занят семьей", поэтому комментировать отказывался.

Известно, что до 2023 года Умрихин находился на территории России. Впрочем, в марте 2024 года он опубликовал фото из Дубаи, куда переехал с женой и детьми.

Свою личную жизнь Артем не комментирует. Также не известно, получил ли он российский паспорт. Хотя его экс-коллега Анна Дзюба таки променяла украинское гражданство на российское. Уроженка Черкасс продолжает жить свою жизнь в России.