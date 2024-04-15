У Назара була блискуча кар'єра. Зараз йому 31 і він ветеран війни.

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Де служив і чому звільнився з ЗСУ Назар Грабар

Під час служби в ЗСУ Грабар також отримав Сталевий Хрест – нагороду від Валерія Залужного. Після смерті брата на фронті танцівник звільнився у запас, оскільки є єдиним годувальником у родині. Однак переконує: щойно його знову мобілізують – повернеться на передову.

Звільнився в запас за новим законом, через втрату брата на фронті. Через те, що я останній чоловік в сім'ї - годувальник. Мені багато разів писали: "Як ти це зробив? Тому що ти медійний?" Ні, не тому. Генштабу пох*р, хто я. Я солдат, тому все повинно бути за законом. Враховуючи те, що бажаючих дедалі менше, а люди закінчуються, я готовий до будь-якого сценарію,

- зауважував артист.

Танцівник наголошує, що не виконав головного завдання, яке ставив перед собою, коли йшов на фронт: не вберіг свого брата. Того дня, коли Ілля загинув, Назар теж був поранений: уламок від гранати потрапив йому в груди. Брати служили в одному підрозділі.

Ілля Грабар загинув у грудні 2022 року внаслідок ворожого обстрілу позицій наших військових.

Ілля і Назар Грабар / фото з інстаграму

Окрім брата, Назар втратив і дім. Напочатку вторгнення танцівник розповідав, що його квартиру в Бучі росіяни знищили: вони влаштували собі там базу.

Чим зараз займається екстанцівник

Наразі Назар Грабар відновив свою модельну діяльність. Він знімається в рекламі різних брендів й активно займається благодійністю, допомагає ЗСУ.

Крім того, Назар заснував благодійний фонд на честь покійного брата, який має на меті допомагати дітям. За словами Грабара, Ілля дуже любив малечу, однак сам не встиг стати батьком. Тому він разом із мамою та дружиною брата створили фонд, який стабільно допомагає дитячому будинку у Бородянці.

Назар Грабар / фото з інстаграму

Як зауважує танцівник, він не хоче виїжджати за кордон, аж поки не закінчиться війна. Поки не готовий залишати країну.

Також Назар не розуміє людей, які ділять фронт на "культурний", "економічний", "блогерський" тощо. Зірка наголошує: фронт у нас один.

Особисте життя

Назар Грабар був одружений із танцівницею Катериною Кузьменко. Пара познайомилася завдяки роботі в балеті Світлани Лободи. У 2018 році одружилися. Церемонія пройшла в Лас-Вегасі. У 2022 році подружжя розлучилося. За словами Назара, вони роз'їхалися ще до початку вторгнення. Ініціатором розриву став саме Грабар: мовляв, він зробив Катерині дуже боляче.

До нових стосунків танцівник, каже, поки що не готовий.

Назар Грабар і Катерина Кузьменко / фото з інстаграму