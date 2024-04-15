Тарас Чубай – син українського поета, мистецтвознавця, лідера українського літературно-мистецького андеґраунду 60-80 років Григорія Чубая, фронтмен гурту "Плач Єремії", народний артист України (із 2017 року).

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Чим зараз займається Тарас Чубай

53-річний рок-співак, виконавець легендарного хіта "Вона" із початком повномасштабного вторгнення зайнявся волонтерством. Він активно підтримує збори для військових, гастролює з гуртом "Плач Єремії" з благодійними виступами, частину прибутку з яких передає на допомогу ЗСУ.

Де нині живе співак

Якось Тарас розповів, що його будинок під Гостомелем у перші дні війни потрапив під окупацію, росіяни його обікрали. Домашня студія звукозапису артиста була розбита, колекція гітар викрадена, а приміщення простріляне кулями та понищене уламками снарядів. Будинок батьків дружини спалили. Тому наразі Чубай орендує квартиру в рідному Львові.

Тарас Чубай / фото з фейсбуку артиста

За словами співака, вони з дружиною, музичною критикинею Ольгою Чубай застали початок великої війни далеко від дому, майже за тисячу кілометрів. Утім, їхні троє дітей перебували в пластовому таборі в Бучі. 25 лютого 2022 вони намагалися фактично заїхати на російські позиції, аби врятували дітей і батьків. Як пригадує Чубай, вони втікали під час активних бойових дій. Їм допомогло те, що вони знали лісові дороги, адже займалися велоспортом і вивчили трохи рідні місця. Саме це й допомогло їм врятуватися. Однак людям, які через 15 хвилин намагалися прорватися теж, на жаль, не пощастило.

Скандал із шахраями

У січні 2024 року Тарас Чубай став жертвою шахрая, директора івент-агентства "Star Label" Тараса Доненка, який кинув на гроші чимало артистів, серед яких – Руслана, Злата Огнєвіч, Олег Собчук. У результаті – концерт гурту "Плач Єремії" у Дніпрі було скасовано