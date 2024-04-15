У Назара была блестящая карьера. Сейчас ему 31 и он ветеран войны.

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Где служил и почему уволился из ВСУ Назар Грабар

Во время службы в ВСУ Грабар также получил Стальной Крест – награду от Валерия Залужного. После смерти брата на фронте танцовщик уволился в запас, поскольку является единственным кормильцем в семье. Однако убеждает: как только его снова мобилизуют – вернется на передовую.

Уволился в запас по новому закону, из-за потери брата на фронте. Из-за того, что я последний мужчина в семье - кормилец. Мне много раз писали: "Как ты это сделал? Потому что ты медийный?" Нет, не потому. Генштабу пох*р, кто я. Я солдат, поэтому все должно быть по закону. Учитывая то, что желающих все меньше, а люди заканчиваются, я готов к любому сценарию,

- отмечал артист.

Танцовщик отмечает, что не выполнил главную задачу, которую ставил перед собой, когда шел на фронт: не уберег своего брата. В тот день, когда Илья погиб, Назар тоже был ранен: осколок от гранаты попал ему в грудь. Братья служили в одном подразделении.

Илья Грабар погиб в декабре 2022 года в результате вражеского обстрела позиций наших военных.

Илья и Назар Грабар / фото из инстаграма

Кроме брата, Назар потерял и дом. В начале вторжения танцовщик рассказывал, что его квартиру в Буче россияне уничтожили: они устроили себе там базу.

Чем сейчас занимается экс-танцовщик

Сейчас Назар Грабар возобновил свою модельную деятельность. Он снимается в рекламе различных брендов и активно занимается благотворительностью, помогает ВСУ.

Кроме того, Назар основал благотворительный фонд в честь покойного брата, который имеет целью помогать детям. По словам Грабара, Илья очень любил малышей, однако сам не успел стать отцом. Поэтому он вместе с мамой и женой брата создали фонд, который стабильно помогает детскому дому в Бородянке.

Назар Грабар / фото из инстаграма

Как отмечает танцовщик, он не хочет выезжать за границу, пока не закончится война. Пока не готов покидать страну.

Также Назар не понимает людей, которые делят фронт на "культурный", "экономический", "блогерский" и тому подобное. Звезда отмечает: фронт у нас один.

Личная жизнь

Назар Грабар был женат на танцовщице Екатерине Кузьменко. Пара познакомилась благодаря работе в балете Светланы Лободы. В 2018 году поженились. Церемония прошла в Лас-Вегасе. В 2022 году супруги развелись. По словам Назара, они разъехались еще до начала вторжения. Инициатором разрыва стал именно Грабарь: мол, он сделал Екатерине очень больно.

К новым отношениям танцовщик, говорит, пока не готов.

Назар Грабар и Екатерина Кузьменко / фото из инстаграма