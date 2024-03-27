Владимир Жогло, он же Жожка, с детства знал, что станет артистом. Он хорошо пел, закончил музыкальную школу по классу скрипки. А первый коллектив, в котором выступал Владимир, был церковный хор.

К слову Живет в США и не делает сообщений о войне: как сложилась судьба победителя Х-фактора Алексея Кузнецова

Владимир Жогло и его путь в шоубизе

Мама комика мечтала, чтобы сын стал священником, но Жогло покинул родное село Млинов в Ровенской области и отправился во Львов, где учился в Национальном университете имени Ивана Франко. Именно в студенческие годы будущий артист и начал свою юмористическую карьеру – в составе команды КВН.

Жизнь Жогло изменилась в 2009 году, когда он участвовал в проекте Черный Гуцул. Тогда судьба его и свела с Сергеем Притулой. Они одновременно выступали в Черновцах: Притула был ведущим мероприятия, а Владимир был в составе Черного Гуцула. И уже в 2010 году Жогло присоединился к Варьятам, став не только актером, но и сценаристом.

Владимир Жогло и Сергей Притула / фото из инстаграма шоумена

Также Владимир успел попробовать себя и в роли актера сериала. Он снялся в сериале Подорожник.

Чем занимается Владимир Жогло во время войны

С начала полномасштабного вторжения юмористическая деятельность Жогло остановилась. Он хотел вступить в ряды ВСУ, впрочем, ему отказали. По словам шоумена, он проходил военно-врачебную комиссию и считается солдатом в запасе. Военкомат считает знаменитость временно непригодным по состоянию здоровья.

После этого Владимир окунулся с головой в волонтерство и всячески помогает нашим военным, закрывая сборы. Кроме того, Жогло постоянно ездит с концертами к военным на передовую, где шутит над своим весом и тем, что никак не может воевать.

Мы говорим: "Представьте, Жогло попадает в одну из бригад. Сидит комбат и такой: "Ну хорошо, разгрузка. Где мы броник такой найдем?" Я говорю: "Да у меня кум – Притула". А он говорит: "Даже Притула такой сбор не откроет". Жогло был бы уникальным снайпером. Не потому что хорошо стреляет, а потому что может 18 часов неподвижно лежать,

- смеется Владимир.

Владимир Жогло / фото из инстаграма шоумена

Владимира Жогло сегодня знают, как ведущего программы Соловьиное шоу. Кроме того, юморист гастролирует по украинским городам со своим проектом ТеСАМеШоу.

Личная жизнь Владимира Жогло

В 2020 году Владимир женился на своей девушке, по имени Ирина. В этом же году у супругов родился сын Остап. Звездная семья живет во Львове.

Семья Владимира Жогло / фото из инстаграма шоумена