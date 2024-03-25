Виграти талант-шоу – не означає отримати щасливий квиточок до дверей шоубізу. Нерідко переможці вокальних шоу губляться після перемоги. Так, власне, сталося і з Олексієм Кузнєцовим.

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Куди зник Олексій Кузнєцов

Тріумф оперного співака Олексія Кузнєцова відбувся у 1 сезоні "Х-фактора", коли йому було лише 19. Він виграв 2 мільйони гривень. Це був 2010 рік. У 2011-му Кузнєцов підписав контракт із Sony Music Russia, який незабаром розірвав через відсутність діяльності іншої сторони.

Згодом артист перебрався жити до Австрії, де навчався оперному співу. У цей час він гастролював із мюзиклом Notre Dame De Paris, де виконував партію Клода Фролло.

Також Кузнєцову випала честь виконати гімн України під час футбольного чемпіонату Євро-2012 перед матчем зі шведською збірною. Утім, буквально за кілька років він зник із радарів українського шоубізу.

Де зараз і чим займається Олексій Кузнєцов

Окрім співочої кар'єри, Олексій серйозно займається спортом. У 17-річному віці він став майстром спорту з боксу, а у 2014-му взяв участь у встановленні рекорду України із присідань. Серед уподобань Кузнєцова – кросфіт. Цікаво, що на перших змаганнях з кросфіту у Києві він посів 4 місце.

Олексій одружений з подругою своєї молодшої сестри Катериною Семеновою, займалася балетом і працювала моделлю. У 2023 році в них народився син. Родина вже багато років живе в Нью-Йорку, США.

Що говорить про війну співак

Олексій родом із Макіївки Донецької області, яка нині в окупації знаходиться. Там і досі живе його мама, яка не хоче виїжджати. Від початку повномасштабного вторгнення Кузнєцов активно підтримує Україну. Займається волонтерством.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кузнєцов активно займався волонтерством. Створив благодійний фонд HelpUkraine. Утім, зараз дописів про війну на сторінці Олексія майже немає.