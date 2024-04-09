За словами 35-річної Даші Коломієць, вона вже давно не діджейка і не ведуча. Нині вона культурна активістка, яка використовує свою публічність і всі вміння, аби гучно на весь світ розповідати про злочини Росії, збирати кошти та амбсадорити українську культуру.

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Де зараз і що робить Даша Коломієць

Коломієць наголошує, що її основна місія – поширювати українські воєнні історії. Саме так виник її проєкт "Diary of War / Щоденник війни", який перекладено різними мовами світу, навіть мовою жестів.

Даша Коломієць / фото з інстаграму зірки

Над своїм проєктом Даша розпочала роботу через пів року після початку повномасштабного вторгнення. Їй вдалося зібрати 41 персональні голосові повідомлення і створити з цього подкаст, який наразі популяризує за межами України. Для цього вона здійснює волонтерські поїздки до Нью-Йорка, де детально знайомить американців із масштабами наслідків війни, бореться з російською пропагандою. За словами активістки, вона свідомо обрала США як майданчик розголосу, оскільки підтримка цієї країни надто важлива у боротьбі з Росією.

Крім того, Коломієць влаштовує різні фотовиставки, аукціони, культурні вечірки, де знайомить з українськими митцями й музикою: вона грає сети, збирає донати, розповідає про вторгнення й щоразу демонструє гостям івенту, як по-справжньому звучить сирена, котру по кілька разів на день чують українці.

Також Даша організовує документальні театральні проєкти, що теж засновані на реальних історіях українців про геноциди, депортації, репресії, вимушену еміграцію й війну.

Даша Коломієць / фото з інстаграму зірки

Даша наголошує, що американців варто знайомити з воєнними буднями українців, оскільки вони не усвідомлюють до кінця всю трагедію.

У 2022 році видання TIME додало інфлюенсерку до переліку Next Generation Leader за те, що вона дбає, аби українські історії були почуті.

На своїй сторінці в інстаграм Коломієць активно транслює своє волонтерське життя: дає інтерв'ю закордонним ЗМІ, виходить на мітинги, знайомиться з різними впливовими людьми. В основному Даша мешкає в Україні.

Даша Коломієць / фото з інстаграму зірки