Він народився 28 липня 1960 року у Києві. У 7-річному віці почав займатися співом у хорі "Щедрик". Згодом захоплення музикою стало справою життя, тому Володимир здобув освіту в Київському музичному училищі ім. Глієра за спеціальністю – класична гітара. Пізніше майбутній артист вступає до столичної консерваторії й під час навчання починає працювати солістом-стажером. У ці роки Гришко активно виступає на міжнародних конкурсах та здобуває нагороди, а у 1990-му – отримує звання Заслуженого артиста України. Де зараз Володимир Гришко і як склалася його доля – детальніше в матеріалі Show 24.

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Де зараз Володимир Гришко

З початком повномасштабного вторгнення співак все рідше виступає на сцені. Один з останніх концертів він провів у Трускавці, що на Львівщині. Там Володимир виконав свої хіти "Незнайомка", "Калина" та інші. Прихильники продовжують захоплюватися його творчістю, відвідувати виступи та висловлювати слова підтримки під кожним відео Гришка.

Виступ Володимира Гришка у Трускавці: дивіться відео онлайн

У травні 2023 року подарував глядачам концертну програму Vivat Pavarotti", яка складалася з різноманітних хітів іноземних мюзиклів і репертуару Володимира.

Володимир Гришко на концерті у Вінниці: дивіться відео онлайн

З 2006 року артист відкрив для себе новий рід діяльності – викладання. Він став працювати в Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського. Наставницькі здібності чоловіка високо оцінили в навчальному закладі й через 13 років Гришко отримав вчене звання професора.

У 2018 році співак заснував приватний навчальний заклад "Академія мистецтв Володимира Гришка". Виконавець хотів поділитися знаннями, отриманими за довготривалу творчу кар'єру.

Також Володимир долучається до підтримки ЗСУ. Він регулярно розповідає у своїх соцмережах про злочини росіян та наслідки ракетних ударів. Співак навіть зізнався, що передав власний автомобіль українській армії. Чоловік є справжнім патріотом своєї країни, про що з гордістю говорить. Гришко бачить майбутнє своїх дітей лише в Україні.

Водночас артист тішить прихильників каверами відомих композицій і порадами стосовно покращення співу.

Політичні скандали Володимира Гришка

Протягом тривалого часу оперний співак стикався з хвилею негативу через яскраво виражену підтримку політичної діяльності четвертого президента України Віктора Януковича. Річ у тім, що Володимир протягом семи років виправдовував народного депутата та навіть відзначився виступом на "Антимайдані".

Наче очі розплющилися, коли побачив, наскільки чітко і ясно Віктор Янукович розуміє причини всіх невдач і нещасть нашої країни, у тому числі й проблеми культури в Україні. До цієї зустрічі від жодного чиновника я ще не чув, яка в нашій країні величезна кількість людей живе за межею бідності. Крім того, я впевнений, що Віктор Федорович завжди захищатиме національні інтереси,

– пояснював Гришко в одному з інтерв'ю.

Чоловік згодом зазначив, що своєю позицією хотів забезпечити виступи для українців з різними політичними поглядами.

Однак, справа набрала обертів і "Правий сектор" нібито сприяв скасуванню концерту Володимира в тимчасово окупованому Криму. Артист не забарився з відповіддю і повідомив, що ніяких виступів у Ялті не планував та інформація, розповсюджена в мережі, не відповідає дійсності.

Звернення Гришка до українців: дивіться відео онлайн

Наразі Володимир Гришко перебуває в Україні та періодично виходить на зв'язок з прихильниками.