33-річна Анна Заячківська вже багато років мешкає в США. Всупереч цьому, королева краси не забуває про Україну і щиро підтримує Батьківщину під час війни.

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Анна виросла в традиційній християнській родині в Івано-Франківську, освіту здобула у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, де очолювала студентську християнську спільноту. Крім того, дівчина вивчала іконопис.

У 2013 році Анна взяла участь у конкурсі "Міс Україна", де здобула перемогу. Через рік вона представляла рідну країну на Балі й потрапила до топ 15 учасниць конкурсу.

Анна Заячківська / фото з інстаграму моделі

Згодом Заячківська переїхала до Мілану, де почала співпрацю з модельними агенціями. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, мільйонером Джанлукі Черваро, за якого згодом вийшла заміж.

Відразу після весілля дівчина стала жертвою домашнього насилля через те, що хотіла відстояти свої кордони. Її шлюб із Джанлукі тривав 7 місяців, потім вона вирішила втекти, аби захистити себе.

Як пригадувала Анна, вона написала чоловіку лист, залишила обручку й ключі. З собою лише взяла сумочку й сукню. Спочатку вона поїхала до Риму, а наступного дня – до Нью-Йорка.

Анна Заячківська / фото з інстаграму моделі

У США її добре підтримала українська діаспора. Там вона зайнялася мистецтвом, продовжила улюблену справу – малювання.

Нині модель проживає в Нью-Йорку, пише картини й навіть мала вже кілька персональних виставок.

Анна Заячківська / фото з інстаграму моделі

Анна Заячківська / фото з інстаграму моделі

Що говорить про війну Анна Заячківська

33-річна модель має чітку проукраїнську позицію. Під час Революції Гідності дівчина провела на Майдані кілька місяців, готуючи їжу для протестувальників та асистуючи у медичних пунктах.

З початку повномасштабного вторгнення Анна підтримує Україну в боротьбі з Росією У своєму інстаграмі зірка подіуму публікує дописи про війну. Крім того, Заячківська нерідко відвідує Україну.

Анна Заячківська / фото з інстаграму моделі