Он родился 28 июля 1960 года в Киеве. В 7-летнем возрасте начал заниматься пением в хоре "Щедрик". Впоследствии увлечение музыкой стало делом жизни, поэтому Владимир получил образование в Киевском музыкальном училище им. Глиэра по специальности – классическая гитара. Позже будущий артист поступает в столичную консерваторию и во время учебы начинает работать солистом-стажером. В эти годы Гришко активно выступает на международных конкурсах и получает награды, а в 1990-м – получает звание Заслуженного артиста Украины. Где сейчас Владимир Гришко и как сложилась его судьба – подробнее в материале Show 24.

Не пропустите Сбежала от абьюзера и стала художницей: как сложилась судьба "Мисс Украина-2014" Анны Заячковской

Где сейчас Владимир Гришко

С началом полномасштабного вторжения певец все реже выступает на сцене. Один из последних концертов он провел в Трускавце, что во Львовской области. Там Владимир исполнил свои хиты "Незнакомка", "Калина" и другие. Поклонники продолжают восхищаться его творчеством, посещать выступления и выражать слова поддержки под каждым видео Гришко.

Выступление Владимира Гришко в Трускавце: смотрите видео онлайн

В мае 2023 года подарил зрителям концертную программу Vivat Pavarotti", которая состояла из различных хитов иностранных мюзиклов и репертуара Владимира.

Владимир Гришко на концерте в Виннице: смотрите видео онлайн

С 2006 года артист открыл для себя новый род деятельности – преподавание. Он стал работать в Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского. Наставнические способности мужчины высоко оценили в учебном заведении и через 13 лет Гришко получил ученое звание профессора.

В 2018 году певец основал частное учебное заведение "Академия искусств Владимира Гришко". Исполнитель хотел поделиться знаниями, полученными за долговременную творческую карьеру.

Также Владимир приобщается к поддержке ВСУ. Он регулярно рассказывает в своих соцсетях о преступлениях россиян и последствиях ракетных ударов. Певец даже признался, что передал собственный автомобиль украинской армии. Мужчина является настоящим патриотом своей страны, о чем с гордостью говорит. Гришко видит будущее своих детей только в Украине.

В то же время артист радует поклонников каверами известных композиций и советами по улучшению пения.

Политические скандалы Владимира Гришко

В течение длительного времени оперный певец сталкивался с волной негатива из-за ярко выраженной поддержки политической деятельности четвертого президента Украины Виктора Януковича. Дело в том, что Владимир в течение семи лет оправдывал народного депутата и даже отличился выступлением на "Антимайдане".

Как будто глаза открылись, когда увидел, насколько четко и ясно Виктор Янукович понимает причины всех неудач и несчастий нашей страны, в том числе и проблемы культуры в Украине. До этой встречи ни от одного чиновника я еще не слышал, какое в нашей стране огромное количество людей живет за чертой бедности. Кроме того, я уверен, что Виктор Федорович всегда будет защищать национальные интересы,

– объяснял Гришко в одном из интервью.

Мужчина впоследствии отметил, что своей позицией хотел обеспечить выступления для украинцев с различными политическими взглядами.

Однако, дело набрало оборотов и "Правый сектор" якобы способствовал отмене концерта Владимира во временно оккупированном Крыму. Артист не замедлил с ответом и сообщил, что никаких выступлений в Ялте не планировал и информация, распространенная в сети, не соответствует действительности.

Обращение Гришко к украинцам: смотрите видео онлайн

Сейчас Владимир Гришко находится в Украине и периодически выходит на связь со сторонниками.