Має купу боргів і пережив окупацію: де зараз і чим займається Амадор Лопес

Амадор Лопес, маючи можливість виїхати за межі України, вирішив залишитися. Зараз він усіляко допомагає пришвидшити нашу перемогу.

Поки Ані Лорак, Регіна Тодоренко, Анна Асті, Таїсія Повалій, Джиган відмовляються від українського громадянства, інші мріють його отримати. Мати паспорт України було ціллю україно-венесуельського хореографа, екссоліста гурту Rumbero's Амадора Лопеса.

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Де живе і що робить зараз Амадор Лопес

Амадор народився в Венесуелі. До України зірка переїхав у 2000 році. 3 лютого 2022 року, у свій день народження, Лопес отримав українське громадянство. Зірка опублікував фото з паспортом України, а в коментарях емоційно зазначив: здійснилася його найбільша мрія.

"Нарешті збулася моя мрія - тепер я громадянин України не тільки в серці, а й на папері. Я отримав паспорт і я дуже щасливий із цього приводу! Я довго йшов до цього всіма можливими способами!", – писав Амадор.

Амадор Лопес / фото з інстаграму співака

Співак зізнавався, що цей шлях був непростим. Він навіть складав іспит на знання української мови. До слова, знаменитість вільно говорить солов'їною.

У 2023 році Амадор зізнавався, що має купу кредитів, які тягнуться ще з часів ковіду. За словами артиста, він мав непростий період, коли змушений був жити на 3 тисячі гривень у місяць.

Нині Лопес мешкає під Києвом у розкішному триповерховому будинку разом із мамою, яку напередодні перевіз із Венесуели до України.

Амадор Лопес із мамою / фото з інстаграму співака

На початку повномасштабного вторгнення хореограф разом із мамою пробули 3 тижні під окупацією поблизу Макарова. У родини не було можливості навіть ховатися від бомбардування. Щойно з'явилася змога, вони поїхали на захід країни.

"Я зараз, як ніколи, дуже пишаюсь, що я українець, що я частина цього великого народу, великої держави, яка об’єднається, яка сильна духом, яка переможе обов’язково", – зауважив щодо своєї позиції Амадор.

Зараз Лопес займається збором коштів для ЗСУ, проводить майстер-класи для дітей переселенців, виступає для військових.

Амадор Лопес / фото з інстаграму співака

Своє особисте життя Амадор не коментує.