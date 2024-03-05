Міша Марвін (повне ім'я – Михайло Решетняк) – уродженець Чернівців, пише Show 24. У нього є двоє братів-близнюків та відома старша сестра – співачка TAYANNA. У той час, як вона залишається в Україні та робить вклад у перемогу, Міша платить податки в казну країни-агресора.

До слова Перейшла на українську і рознесла колег із Росії: де зараз онучка Женя зі "Сватів"

Кар'єра Міші Марвіна

Міша Марвін навчався у Києві, куди переїхав у 17 років. Він здобув освіту музикознавця у Національній академії керівних кадрів культури й мистецтв.

У 2015 році Міша Марвін розпочав співпрацю з російським лейблом Black Star, засновником якого був путініст Тіматі. Український співак активно розвивав свою сольну кар'єру, працював з росіянами, світився на тамтешніх музичних преміях і червоних доріжках, хоч вже на той час тривала російсько-українська війна.



Міша Марвін в компанії російських артистів / Фото з інстаграму Міші Марвіна

Реакція на повномасштабне вторгнення

Міша Марвін виїхав з Росії на початку лютого та певний час перебував у Дубаї, де писав музику самостійно. У перші тижні повномасштабного вторгнення він записував відео із закликами задуматися тим, хто вважає війну "військовою операцією". Але відкрито не став засуджувати ні Путіна, ні росіян.

У березні він випустив трек "Останови планету", а ще говорив про бажання миру та просив "не розпалювати ще більшу ненависть між людьми". Лише наприкінці місяця Міша Марвін зрештою заявив, що виступає проти війни і вбивств.

У 2022 році в Міші Марвіна завершився контракт з Black Star. У травні він заявив, що у нього забирають ім'я та пісні, хоч подякував за співпрацю директору лейбла та іншим.

Позиції артиста вистачило ненадовго. Коли у нього не склалося з сольною кар'єрою, він помирився з російськими колегами та знову став членом Black Star. Йому повернули ім'я та пісні, про що Марвін розповів у вересні 2022.

Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб розв'язати всі проблеми. Так і сталося. Ми з Пашею і Вальтером усе обговорили. Більше немає жодних непорозумінь. Лейбл передав мені права на ім'я та пісні. Ми залишаємося колегами та друзями,

– хвалився Михайло Решетняк.

Він видалив антивоєнні дописи та став мовчати про вбивства українців та наслідки повномасштабної війни. Міша Марвін не приховує, що пріоритетом для нього є гроші.

"Потрібно прагнути до того, щоб за місяць заробляти від 10 млн рублів", – казав артист.

Як на позицію брата реагує зіркова сестра

У липні 2022 року TAYANNA підкреслювала, що її брат розірвав зв'язки та поїхав з Росії.

"З Тіматі він вже давно не спілкується, ніколи й не спілкувався з ним близько. 25 лютого він уже виїхав з Росії, він переїхав у Дубай. Контракт у нього мав закінчитися у квітні, але він його закінчив швидше. Він розірвав абсолютно всі зв'язки й поїхав. Тепер він не має жодного відношення до цієї компанії", – говорила зірка.



Міша Марвін з сестрою і мамою / Фото з інстаграму

Та вже з вересня співачка практично не коментує позицію Міші Марвіна, або ж робить це дуже лаконічно. Щоразу вона підкреслює, що може відповідати тільки за свої вчинки.

Я цю тему не підіймаю, бо, як кажуть, не чіпай щось погане, і воно не буде розвіюватися. Я за те, щоб люди несли відповідальність за себе. Не хтось за когось,

– коментувала артистка.

Сам Міша Марвін розповів, що Тетяна не стала його ненавидіти через повернення до Росії, але точно не залишилась цим задоволеною.

"Це мій вибір, вони (сім'я, – Show 24) не можуть на нього вплинути. Тут я прожив 11 років і став тим, ким є. Я продовжу робити все, щоб мої рідні були щасливі, ні в чому не потребували. Моя сестра не в захваті, звісно. Але вона не стала мене ненавидіти за те, чим я займаюся половину свого усвідомленого життя. Я зробив свій вибір", – казав зірковий брат.

Де зараз Міша Марвін

Очевидно, співак залишається в Росії, де виступає з концертами, пише треки та сплачує податки в казну країни-терориста. У листопаді 2023 він похвалився першим "Золотим грамофоном". Він також часто подорожує: нещодавно Міша Марвін показався на Балі. Цікаво, чи використовує артист для поїздок свій український паспорт, як роблять чимало зрадників.



Міша Марвін / Фото з інстаграму Міші Марвіна