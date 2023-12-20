Нещодавно артистка публікувала у своєму інстаграмі сюрприз від чоловіка. На подвір'ї у снігу була ваза, а в ній – букет помаранчевих троянд.

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Тоня Матвієнко поцілувалась з Павлом Зібровим

Знаменитості зняли спільний ролик на рожевому тлі й поширили його в інстаграм. На відео видно, що Тоня та Павло цілують одне одного: спочатку у щоки, а потім і в губи. Після цього Матвієнко почала сміятися. Водночас Зібров тримав співачку за руки.

На ролику також звучить композиція Народного артиста України – "Вуса – бренд".

Обожнюю,

– підписав відео у своєму інстаграмі Зібров.

Користувачі вже оцінили такий милий ролик знаменитостей. Вони припустили, що ймовірно, Зібров і Матвієнко готують спільну пісню.

"Класні такі".

"Дуже круто".

"Я так відчуваю що скоро буде дует".

"Павло Миколайович, ваші вуса – то давно бренд, не уявляю вас без них. Гарне відео".

Що раніше говорила Тоня Матвієнко