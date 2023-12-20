Нещодавно артистка публікувала у своєму інстаграмі сюрприз від чоловіка. На подвір'ї у снігу була ваза, а в ній – букет помаранчевих троянд.
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Тоня Матвієнко поцілувалась з Павлом Зібровим
Знаменитості зняли спільний ролик на рожевому тлі й поширили його в інстаграм. На відео видно, що Тоня та Павло цілують одне одного: спочатку у щоки, а потім і в губи. Після цього Матвієнко почала сміятися. Водночас Зібров тримав співачку за руки.
На ролику також звучить композиція Народного артиста України – "Вуса – бренд".
Обожнюю,
– підписав відео у своєму інстаграмі Зібров.
Користувачі вже оцінили такий милий ролик знаменитостей. Вони припустили, що ймовірно, Зібров і Матвієнко готують спільну пісню.
- "Класні такі".
- "Дуже круто".
- "Я так відчуваю що скоро буде дует".
- "Павло Миколайович, ваші вуса – то давно бренд, не уявляю вас без них. Гарне відео".
Що раніше говорила Тоня Матвієнко
- Після смерті мами Ніни Митрофанівної, артистка деякий час не з'являлася на сцені. Втім, тепер вона почала відновлювати свої гастролі. Тоня розповіла, що відчуває зв'язок з матір'ю навіть після її смерті. Все через те, що в одному з міст виконавиця побачила ідентичну сукню до тої, що була в її матері. Вона без вагань придбала її.
- Тоня розповідала, що одразу після смерті мами, відчувала шок і стрес. Вона майже три тижні не могла спати. До того ж її супроводжувало відчуття присутності матері. Співачка зовсім не мала апетиту, вживала снодійні та втратила половину волосся. Зараз Тоня знаходить розраду у підтримці близьких.