Як розповів лідер гурту Тарас Тополя, перед святами є чимало пропозицій для роботи. Водночас артисти відмовилися, бо вважають, що новорічні гуляння не на часі.

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"Антитіла" зізналися, чи виступатимуть в новорічну ніч

Гурт прийняв рішення не брати замовлення на новорічні святкування, оскільки вважає, що це недоречно.

Ми вирішили, що не на часі гучні корпоративи та якісь гуляння. У нас було багато пропозицій, щоб працювати на Новий рік, але ми вирішили, що цього року це не зовсім доречно,

– поділився співак.

Водночас фронтмен колективу розповів, що Новий рік хоче провести з дружиною та трьома дітьми – двома синами Романом і Марком та донькою Марією.

"Я планую Новий рік зустрічати в місці, де не буде зв'язку, ми хочемо з сім'єю усамітнитися від усіх десь далеко", – зазначив Тарас Тополя.

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Чи виступлять "Антитіла" в Криму у 2024 році

У квітні український гурт "Антитіла" опублікував афішу майбутнього концерту в Криму. Подія нібито має відбутися 23 серпня 2024 року на стадіоні "Авангард" в Ялті. Нещодавно Тарас Тополя зазначив, що цей виступ це символічна заява, яка закликає людей вірити в перемогу. Він додав, що переконаний в тому, що концерт таки відбудеться.



Афіша "Антитіл" про концерт в Криму / Фото з інстаграму гурту