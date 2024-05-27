Ідеально підходить, – блогерка Даша Євтух розсекретила незвичне ім'я донечки
27 травня 2024, 18:05Читать новость на русском
Джерело:Даша Євтух
Українська блогерка та тіктокерка Даша Євтух днями вперше стала мамою. Тепер вона поділилася з підписниками, як з чоловіком назвала донечку.
Пара розповіла, що ретельно підійшла до цього процесу. Для них було важливо, щоб ім'я було гарним та мало особливе значення, пов'язане з ними.
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Як Даша Євтух з чоловіком назвали доньку
Після довгих роздумів подружжя зупинилося на імені Феміда.
Їхали в машині й шукали імена в інтернеті, аби воно було гарне і пов'язане з нами. Феміда ідеально підходить до нас,
– розповіла інфлюенсерка.
Даша Євтух розповіла, яке обрала ім'я для доньки / Скриншот з інстаграм-сторіс
Хто ще з зірок став батьками
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