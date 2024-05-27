Ідеально підходить, – блогерка Даша Євтух розсекретила незвичне ім'я донечки

27 травня 2024, 18:05
Читать новость на русском

Джерело:

Даша Євтух

Українська блогерка та тіктокерка Даша Євтух днями вперше стала мамою. Тепер вона поділилася з підписниками, як з чоловіком назвала донечку.

Пара розповіла, що ретельно підійшла до цього процесу. Для них було важливо, щоб ім'я було гарним та мало особливе значення, пов'язане з ними.

Важливо Дуже боляче, – Світлана Тарабарова повідомила про горе в родині

Як Даша Євтух з чоловіком назвали доньку

Після довгих роздумів подружжя зупинилося на імені Феміда.

Їхали в машині й шукали імена в інтернеті, аби воно було гарне і пов'язане з нами. Феміда ідеально підходить до нас,
– розповіла інфлюенсерка. 


Даша Євтух розповіла, яке обрала ім'я для доньки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хто ще з зірок став батьками 

  • Українська співачка Джамала народила третю дитину, сина, якого назвала Алім Сейт-Бекір огли Сулейманов. Виконавиця навіть поділилася першим фото новонародженого, на якому видно його крихітні ніжки.
  • Про поповнення в сім'ї також повідомила американська акторка Гіларі Дафф. Вона стала мамою вчетверте. Доньку знаменитість назвала Таунс Мідоу Бейр. 
  • Камерон Діаз також стала мамою. У неї народився син Кардинал Медден. Голлівудська зірка разом з чоловіком також виховує старшу доньку Реддікс.

Автор: Софія Хомишин