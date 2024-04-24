Під час війни можливо все, – відома українська співачка відверто висловилася про мобілізацію

Українська співачка Даша Суворова висловилася про жіночу мобілізацію. Водночас вона зізналася, чи готова сама до такого відповідального кроку.

До того ж артистка розповіла про концерти, які дає українським військовим. За словами жінки, деколи їй емоційно складно виступати перед захисниками.

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Чи готова Даша Суворова мобілізуватися

Виконавиця вважає, що всі мають займатися тим, що в них виходить найкраще. Водночас вона не виключає можливості, що за потреби таки погодиться піти на фронт.

Я сподіваюся, що зараз немає гострої потреби в жіночій мобілізації, але під час війни можливо все. Такого кроку я не виключаю, хоча ментально я поки що не готова до цього. Але час покаже,

– зізналася Даша.

До того ж Суворова розповіла про концерти, які дає українським військовим. Також вона не забуває відвідувати захисників у госпіталях, однак такі зустрічі є емоційно складними для неї. Так, жінка просила свого батька-військового супроводжувати її під час відвідувань.

Для мене, як для дівчини, цей досвід був дуже важким. Були моменти, коли я мала співати, але не могла, голос просто зникав від побаченого. Ось саме в ці моменти стиснення батьківської руки мені дуже допомагало, щоб виконати власну місію і підтримати хлопців піснею,

– поділилися співачка.

Що відомо про Дашу Суворову